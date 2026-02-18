Ποιος-ήταν-ο-Αντώνης-Μανιτάκης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ήταν κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών την περίοδο 1989-1991 και επισκέπτης Καθηγητής

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο καθηγητής Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Αντώνης Μανιατάκης.



Ο Αντώνης Μανιτάκης γεννήθηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ήταν διδάκτωρ νομικών του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, ενώ το 1982 εξελέγη καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Υπήρξε μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου. Έγινε ομότιμος καθηγητής το 2012. Ήταν κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών την περίοδο 1989-1991 και επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Montpellier, Sain-Etienne Paris X, Rome “La Sapienza” (Italy), Nantes, και Visiting research fellow in Princeton University (H.Π.A.), 1998-99.

Το 2007 του απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Επιπλέον, άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης την περίοδο 1997-1999. Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2010-2012 ).

Κυριότερα έργα (βιβλία) του στα ελληνικά είναι τα εξής: «Συνταγματικό Δίκαιο, Ι, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2004», «Οι σχέσεις της εκκλησίας με το κράτος-έθνος» (Νεφέλη 2000), «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία», (Παπαζήση, 2004), Κράτος Δικαίου και έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, Σάκκουλας, 2004, «Τι το κύριον της Πολιτείας εστίν», (Σάκκουλας, 2008). Και τέσσερα εγχειρίδια: «Η Συνταγματική Οργάνωση του κράτους», Σάκκουλας, 2009, «Τι είναι κράτος», «Τι είναι Σύνταγμα», (2007), «Τι είναι πολίτευμα», Σαββάλας (2009).

Τέλος, διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου από τις 17 Μαΐου έως 21 Ιουνίου 2012. Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, θέση από την οποία παραιτήθηκε έναν χρόνο μετά. Στις 28 Αυγούστου 2015 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ορίστηκε Υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου (28/8-23/9/2015).

