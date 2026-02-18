Πτώση-μικρότερη-από-το-αναμενόμενο-στις-παραγγελίες-διαρκών-αγαθών-στις-ΗΠΑ

Η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων αποτελεί την έκπληξη της πενταετούς οικονομικής επέκτασης των ΗΠΑ, και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Οι νέες παραγγελίες για διαρκή αγαθά που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας πτώση 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μειώθηκαν 4,6 δισ. δολ. στα 319,6 δισ. δολ. με την πτώση να ακολουθεί μια ανοδικά αναθεωρημένη μηνιαία υποχώρηση 5,4% τον Νοέμβριο. Η υποχώρηση 1,4% ήταν καλύτερο από τη συρρίκνωση 2,0% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα της WSJ.

«Ο εξοπλισμός μεταφορών, που επίσης μειώθηκε δύο από τους τελευταίους τρεις μήνες, οδήγησε στη μείωση, 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,3% στα 113,5 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η μείωση στις παραγγελίες εξοπλισμού μεταφορών οφειλόταν κυρίως σε μείωση 25,9% στα μη αμυντικά αεροσκάφη και εξαρτήματα.

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν για αμυντικά αεροσκάφη και εξαρτήματα (9,5% τον Δεκέμβριο έναντι 3,2% τον Νοέμβριο) και υπολογιστές και ηλεκτρονικά προϊόντα (3% έναντι 0,7%).

Η έκθεση για τα διαρκή αγαθά δημοσιεύθηκε αργότερα από το συνηθισμένο λόγω καθυστέρησης που προκλήθηκε από το shutdown της κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο.