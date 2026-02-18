Πότε-θα-παραιτηθεί-η-Λαγκάρντ-και-ποιο-αξίωμα-θα-διεκδικήσει-στη-συνέχεια

Πρόκειται να παραιτηθεί πρόωρα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να παραιτηθεί πρόωρα; Ένα δημοσίευμα στους «Financial Times», αλλά και η αναπαραγωγή του από το -, το θεωρεί σχεδόν δεδομένο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Λαγκάρντ σκοπεύει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027.

Η είδηση διαψεύστηκε βέβαια, χλιαρά, από την Φρανκφούρτη, αλλά «καπνός χωρίς φωτιά, δεν υπάρχει», όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η Λαγκάρντ πρόκειται να υποβάλει την παραίτησή της τον προσεχή Οκτώβριο»- ένα χρόνο δηλαδή, πριν την προγραμματισμένη λήξη της θητείας της , τον ίδιο μήνα του 2027.

«Οι λόγοι μιας πιθανής, πρόωρης παραίτησης της προέδρου της ΕΚΤ είναι προφανείς», λένε στη Ναυτεμπορική Γάλλοι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ΕΚΤ. «Ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και ευρωπαϊκοί κύκλοι, ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας νίκης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές και θέλουν να ελέγξουν προκαταβολικά την ομαλή εναλλαγή στην προεδρία της ΕΚΤ, χωρίς να έχει λόγο η Μαρίν Λεπέν ή ο διάδοχός της, Ζορντάν Μπαρντελά ως πιθανοί, νέοι ένοικοι του Μεγάρου των Ηλυσίων».

Για τον ίδιο λόγο άλλωστε, προσθέτουν, ο Μακρόν ανάγκασε τον Γάλλο κεντρικό τραπεζίτη Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, να ανακοινώσει επίσης πρόωρα την παραίτησή του για τον προσεχή Μάιο-ένα χρόνο πριν τη λήξη της θητείας του-ώστε να μην υπάρξει μετά τις προεδρικές εκλογές, εμπλοκή στη διαδικασία εξεύρεσης νέου επικεφαλής στη Γαλλική κεντρική τράπεζα.

«Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να ληφθούν αποφάσεις πριν από τις γαλλικές εκλογές», δήλωσε στο - ο Εμανουέλ Μενχ, καθηγητής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών της Φρανκφούρτης και πρώην αξιωματούχος της Bundesbank «Θα ήταν σίγουρα ευκολότερο με τον Μακρόν, παρά με τη Λεπέν ή τον Μπαρντελά, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει ότι έχουν πολύ διαφορετικές ιδέες για το ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΚΤ», τονίζει ο Γερμανός καθηγητής.

«Από την οπτική γωνία των Βρυξελλών, η ανάληψη της γαλλικής προεδρίας από το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία θεωρείται τρομακτική, δεδομένου ότι μια τόσο ευρωσκεπτικιστική δύναμη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στην εξουσία, σε ένα ιδρυτικό μέλος της ΕΕ», λένε στη Ναυτεμπορική, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές .

Η μαχήτρια Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου 2019, διαδεχόμενη τον Ιταλό Μάριο Ντράγκι στην προεδρία της ΕΚΤ για μια οκταετή θητεία.

Στη διάρκεια της θητείας της, η Λαγκάρντ αντιμετώπισε με επιτυχία πολλές κρίσεις- από την πανδημία του Covid ως τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την επιδείνωση των ευρωατλαντικών σχέσεων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η ίδια άλλωστε συχνά αυτοσαρκάζεται, αυτοαποκαλούμενη «Μαντάμ Κρίση» της Ευρώπης. «Δεν δίστασε ποτέ να διατυπώσει ευθαρσώς και δημοσίως τις απόψεις της για το πώς η ανισότητα τροφοδοτεί τη στροφή στα πολιτικά άκρα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η αργή λήψη αποφάσεων εμποδίζει την ικανότητα της Ευρώπης να σφυρηλατήσει το δικό της πεπρωμένο», τονίζουν στη Ναυτεμπορική , Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι. Μιλώντας μάλιστα πρόσφατα στο - ,η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι «θα ζήσουμε πλέον σε έναν κόσμο που είναι πιο ασταθής, που είναι πιο επιρρεπής σε σοκ και που έχει σαφώς κατακερματιστεί».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ήταν άλλωστε αυτή που στο τελευταίο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ενσάρκωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο «μια Ευρώπη που αρνείται να κυριαρχηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Είναι η επιτομή της Ευρωπαίας μαχήτριας στην αντίστασης ενάντια στις απειλητικές Ηνωμένες Πολιτείες», όπως έγραψε χαρακτηριστικά η ελβετική εφημερίδα Le Temps.

Παιχνίδι πόκερ για τη διαδοχή

Η αναμενόμενη, πρόωρη παραίτηση της Λαγκάρντ θα δώσει σίγουρα νέα ζωή στο πόκερ που έχει εδώ και μήνες ξεκινήσει, για τη διαδοχή της.

Δύο Γερμανοί κεντρικοί τραπεζίτες έχουν ήδη σχεδόν αυτοπροταθεί ως υποψήφιοι πρόεδροι της ΕΚΤ :ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Στο παρασκήνιο κινούνται επίσης ο πρώην διοικητής της Ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS),

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν πάντως ως επικρατέστερο διάδοχο της Λαγκάρντ τον Ισπανό, πρώην κεντρικό τραπεζίτη, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, που θεωρείται πως κλίνει προς την πλευρά των «περιστεριών».

Η Λαγκάρντ, πρόεδρος της Γαλλίας ή της Κομισιόν

Αλλωστε, τα «γεράκια» κατόρθωσαν να ενισχύσουν τη θέση τους στο ΔΣ της ΕΚΤ με την εκλογή ως αντιπροέδρου του Κροάτη, Μπόρις Βούισιτς, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς Ντε Γκίντος την 1η Ιουνίου.

Το Βερολίνο δεν αποκλείεται πάντως να ασκήσει πίεση για την διαδοχή στην προεδρία ενός Γερμανού τραπεζίτη-κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Το Παρίσι από την πλευρά του δεν θα έβλεπε με κακό μάτι μια «συναλλαγή», με την ανάληψη από τη Γαλλία της προεδρίας της Κομισιόν, μόλις λήξει η θητεία της Γερμανίδας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , το 2028. Ηδη, στους διαδρόμους του Μπερλεμόν ακούγεται το όνομα της Κριστίν Λαγκάρντ, ως διαδόχου της φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν. Εκτός και αν η Λαγκάρντ εμφανιστεί αιφνιδίως ως υποψήφια για την Γαλλική προεδρία, απέναντι στην άκρα δεξιά και κατορθώσει να διαβεί την άνοιξη του 2027 τα σκαλιά του Μεγάρου των Ηλυσίων.