Σε-υψηλό-πέντε-μηνών-οι-ενάρξεις-κατοικιών-στις-ΗΠΑ-τον-Δεκέμβριο

Η άνοδος ήταν γενικευμένη, με αύξηση τόσο των οικοδομικών αδειών για μονοκατοικίες όσο και για διαμερίσματα.

Σε υψηλό πέντε μηνών ανήλθε η κατασκευή νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη καθυστερημένα λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση στις 1,4 εκατ. κατοικίες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του -.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο, οι οικοδομικές άδειες, που υποδηλώνουν μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα, αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,45 εκατομμύρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.