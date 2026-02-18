Σταύρος-Παπασταύρου-για-συμφωνία-με-chevron:-Στο-Ελληνικό-Δημόσιο-το-40%-των-κερδών,-το-β’-εξάμηνο-του-2026-οι-έρευνες

Στα οφέλη των συμφωνιών του Ελληνικού Δημοσίου με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Με τις χθεσινές υπογραφές, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, μεγαλώνει και δυναμώνει, γιατί ενισχύεται και ενεργειακά και γεωπολιτικά», σχολίασε ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως πρόσθεσε, «έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου τη Chevron να έρχεται και να κάνει έρευνες σε τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου».

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η έλευση της Chevron για έρευνες «στην πραγματικότητα ακυρώνει ντε φάκτο, το ανυπόστατο και άκυρο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο». Πέραν αυτού διπλασιάζεται η έκταση της περιοχής των ερευνών αλλά και η πιθανότητα να βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Τον Μάρτιο οι συμφωνίες στη Βουλή

«Οι υπογραφές κλείνουν το πρώτο κεφάλαιο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, σχεδίων, και σήμερα είναι η πρώτη μέρα του νέου κεφαλαίου που θα μιλάμε για έρευνες, αξιολόγηση των ερευνών και, με τη βοήθεια του Θεού, παραγωγή υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας. Τον Μάρτιο θα πάμε στη Βουλή και στο δεύτερο μισό του 2026 θα ξεκινήσουν οι έρευνες».

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι σημαίνει για τον πολίτη αυτή η συμφωνία, ο υπουργός απάντησε: «Έσοδα, θέσεις εργασίας, θωράκιση της γεωπολιτικής δύναμης της χώρας μας».

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε επίσης ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλύεται σε 20% φόρο, 5% περιφερειακό φόρο, royalties που πρέπει να πληρώνει η εταιρεία και ανάλογα με το τι παραγωγή υπάρχει αυτό το ποσοστό θα έχει διάφορες διακυμάνσεις. Ουσιαστικά όμως φτάνει ένα ποσοστό 40% επί των κερδών. «Θα μιλάμε για σημαντική αύξηση των εσόδων αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα», επεσήμανε.