Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, February 18
    Συζητήσεις-για-πρόωρες-εκλογές-το-2027-στην-Τουρκία-με-στόχο-την-επανεκλογή-Ερντογάν
    Συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το 2027 στην Τουρκία με στόχο την επανεκλογή Ερντογάν

    Συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το 2027 στην Τουρκία με στόχο την επανεκλογή Ερντογάν

    Πολιτική 2 Mins Read

    Συζητήσεις για πρόωρες εκλογές το 2027 έχουν επανέλθει στην Τουρκία με στόχο την επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪΜανώλης Κωστίδης.

    Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Χουσεΐν Γιαγμάν«Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές το 2026 ή στις αρχές του 2027. Για να ξαναγίνει υποψήφιος ο πρόεδρός μας, ίσως γίνουν πρόωρες εκλογές λίγους μήνες νωρίτερα απο το 2028, δηλαδή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2027».

    «Δεν είναι τυχαίο που λένε πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται για μεγαλες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για το 2027. Μήπως είναι για πρόωρες εκλογές».

    Εντυπωσιακή υποδοχή στην Αιθιοπία για Ερντογάν

    Στο μεταξύ, εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε στον Τούρκο πρόεδρο η κυβέρνηση της Αιθιοπίας κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

    Συγκεκριμένα, ενώ ο Ερντογάν προχωρά με τον πρόεδρο της Αιθιοπίας, εκατοντάδες παιδιά χορεύουν υπό τους ήχους τραγουδιού στα τουρκικά με τους ακόλουθους στίχους:

    Δίχως να σταματήσουμε 

    δίχως να διχαστούμε έχουμε σταθερότητα

    Για ένα δίκαιο μέλλον

    Εχoυμε δικαίωμα στην ανεξαρτησία 

    ο λαός σου είναι η εξουσία που σου λέει να συνεχίσεις

    O ηγέτης του λαού είναι ο Ερντογάν!

    Αυτή η χώρα καλπάζει όσο εσύ είσαι όρθιος.

    — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 17, 2026

    Hurriyet: Η συμφωνία που προκάλεσε χαμόγελα στον Μητσοτάκη

    Την ίδια στιγμή, η Hurriyet, αναφερθείσα στην υπογραφή μεταξύ ελληνικού κράτους και Chevron-HelleniQ Energy της συμφωνίας για έρευνα υδρογονανθράκων, κάνει λόγο για μια συμφωνία «που προκάλεσε χαμόγελα στον Μητσοτάκη».

    «Η Chevron» – συνεχίζει η τουρκική εφημερίδα – «θα κάνει έρευνες για αέριο στη γειτονική χώρα».

    Milliyet: Το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ θα απογειωθεί τον Μάιο

    Στον τομέα των εξοπλιστικών και αμυντικών συστημάτων της γειτονικής χώρας, το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ θα απογειωθεί τον Μάιο, σημειώνει η Milliyet. Από την πλευρά της, η Hurriyet σημειώνει χαρακτηριστικά πως οι ΗΠΑ έχουν ενοχληθεί από το ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας για το ΚΑΑΝ αντί των F-35.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com