Συμφωνία Τουρκίας – Shell για έρευνες σε κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα

Συμφωνία με την οποία γίνεται εταίρος στις δραστηριότητες εξερεύνησης που διεξάγει η Shell στο κοίτασμα Khan Tervel, που βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και κοντά στο κοίτασμα φυσικού αερίου Sakarya, υπέγραψε η TPAO (Turkiye Petrolleri).

Στην πρώτη φάση του έργου, θα πραγματοποιηθεί μια εκστρατεία συλλογής τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων έκτασης 3.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε συνεργασία με τη Shell, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθούν οι επόμενες ερευνητικές επιλογές.

«Η συμφωνία αυτή θα συνδυάσει την καθιερωμένη εμπειρία μας στη Μαύρη Θάλασσα με την τεχνική γνώση και την παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη της Shell στον τομέα της εξερεύνησης, συμβάλλοντας σημαντικά στον στόχο της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Τουρκίας», δήλωσε η TPAO.