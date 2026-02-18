Συνάντηση-Πούτιν-με-τον-ΥΠΕΞ-Κούβας-στη-Μόσχα:-«Απαράδεκτες»-οι-νέες-κυρώσεις-των-ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Τετάρτη στο Κρεμλίνο με τον κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ, όπου δήλωσε ότι οι νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο κομμουνιστικό νησί ήταν «απαράδεκτες», ανέφεραν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα θα παράσχει βοήθεια στην Αβάνα, συμπεριλαμβανομένης υλικής βοήθειας, για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας προσπάθειας των ΗΠΑ να στερήσουν το νησί από πετρέλαιο.

«Τώρα είναι μια ειδική περίοδος, νέες κυρώσεις. Ξέρετε πώς νιώθουμε γι’ αυτό», είπε ο Πούτιν στον Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο».

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κούβας αναπτύσσονται «σε θετική τροχιά», ανέφερε το TASS.

Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στον Κουβανό ομόλογό του σε ξεχωριστή συνάντηση την Τετάρτη ότι η Μόσχα προτρέπει τις ΗΠΑ να μην επιβάλουν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στο νησί και υποστηρίζει αντ’ αυτού διαπραγματεύσεις.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, φέρεται να δήλωσε από το TASS την Τετάρτη ότι η Μόσχα δεν συζήτησε το ζήτημα της Κούβας με την Ουάσιγκτον. Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη νωρίτερα την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από Reuters