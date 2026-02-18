Τασούλας-για-φωτογραφίες-εκτελεσθέντων:-Θετική-η-απόφαση-του-υποουργείου-Πολιτισμού

Αναφορικά με το ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη».
