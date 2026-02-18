Τα-συνθήματα,-τα-διλήμματα,-τα-πολιτικά-μέτωπα

Της -

Με την φράση «η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει» ο πρωθυπουργός κήρυξε προχθές την έναρξη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Τυπικά, ο χρόνος των επόμενων εκλογών τοποθετείται σε περίπου 15 μήνες από σήμερα, δεδομένων των επαναλαμβανόμενων διαβεβαιώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Ωστόσο, στα πολιτικά πηγαδάκια η πιθανότητα ενός εκλογικού αιφνιδιασμού δεν μπορεί να αποκλειστεί και ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη θεωρείται ότι από τον Οκτώβριο και μετά, οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε η χώρα να οδηγηθεί στις κάλπες. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της Ν.Δ., έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες κατάρτισης των ψηφοδελτίων.

Στην κυβέρνηση διαμορφώνουν τις διαχωριστικές γραμμές και οριοθετούν τα μέτωπα πάνω στα οποία θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σαφής: επιμένει σταθερά στο δίλημμα της σταθερότητας έναντι της αβεβαιότητας που διαμορφώνεται από το κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της αντιπολίτευσης. Εδειξε, επίσης, μιλώντας προχθές στην πίτα της Ν.Δ., ότι αρχική μέριμνα είναι η συσπείρωση του κομματικού ακροατηρίου, που θα λειτουργήσει σαν συμπαγής βάση για τη διεκδίκηση μεγαλύτερων ποσοστών. Περιέγραψε το κυβερνών κόμμα ως «δύναμη βαθιά πατριωτική», «κόμμα βαθιά κοινωνικό», αλλά και «φορέα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού». Μια τοποθέτηση που απευθύνεται στην καρδιά της παράταξης. Σε όλο το εύρος από την πατριωτική δεξιά, μέχρι το εκσυγχρονιστικό κέντρο.

Στον πυρήνα της στρατηγικής που αρχίζει να ξεδιπλώνει η κυβέρνηση βρίσκεται η περιγραφή της αντιπολίτευσης με έμφαση στον κατακερματισμό και την απουσία συνεννόησης. «Δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης. Πρόκειται, δυστυχώς, για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας, όπου ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με κοινό τόπο τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και το γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επί της ουσίας θέτει εμμέσως το ζήτημα της αυτοδυναμίας, ως παράγοντα καθοριστικού για την εξασφάλιση της σταθερότητας.

Χθες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο: «Αυτήν την ώρα, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, η επιλογή τελικά δεν είναι μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς. Είναι μεταξύ ορθολογισμού και ανορθολογισμού. Ό,τι και να καταλογίζεις στη ΝΔ, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να δουλέψει συστηματικά, παράγοντας αποτελέσματα και ακολουθώντας ευρωπαϊκές πολιτικές. Από την άλλη πλευρά έχεις άκρατη δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αντιλήψεις που αντανακλούν ψεκασμένες θεωρίες» ανέφερε.

Ενα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό στην πορεία προς τις εκλογές, αφορά το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Εάν τελικά θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος ή όχι. Και αυτό γιατί ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει στην σκληρή γραμμή κριτικής προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα στο πεδίο των εθνικών θεμάτων και της ασκούμενης εξωτερικήγς πολιτικής. Στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επανέλαβε ότι η εξωτερική πολιτική κινείται σε λάθος κατεύθυνση και επανέλαβε τις επικρίσεις του για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αγκυρα και την προβολή της λεγόμενης «θετικής ατζέντας».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «δεν πρόκειται να μπούμε σε δημόσια αντιπαράθεση με τον κ. Σαμαρά» και ότι η κυβέρνηση απαντά σημείο προς σημείο στην ουσία, προφανώς με την ασκούμενη πολιτική και τα αποτελέσματά της. Οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, πάντως, συντηρούν ένα ανοιχτό μέτωπο, ιδιαίτερα σε σχέση με το λεγόμενο «πατριωτικό κοινό» της παράταξης.

