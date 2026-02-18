Τεχνητή-νοημοσύνη:-Πώς-τα-ρομπότ-ανοίγουν-μια-αγορά-τρισεκατομμυρίων-δολαρίων

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής τεχνολογίας, το μέγεθος της αγοράς ρομπότ και αυτόνομων μηχανών που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φτάσει σε τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, σύμφωνα με ανάλυση της Barclays.

Στην έκθεση με τίτλο «The Decade of the Robot» (Η Δεκαετία των Ρομπότ), οι αναλυτές της Barclays προβλέπουν ότι ο σχετικά ώριμος τομέας των αυτόνομων οχημάτων θα ηγηθεί της ανάπτυξης του κλάδου ενώ θα ακολουθήσουν τα drones και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα και ευέλικτα ανθρωποειδή ρομπότ γενικής χρήσης.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι τα επίπεδα αυτοματισμού και η πολυπλοκότητα των εφαρμογών θα βελτιωθούν σταδιακά.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι οι ταυτόχρονες εξελίξεις στην υπολογιστική ισχύ («εγκέφαλος»), τα μηχανικά συστήματα («μύες») και τα ενεργειακά συστήματα, όπως οι μπαταρίες, ωθούν τα ρομπότ που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη προς ένα κρίσιμο σημείο καμπής, προς το physical AI, που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το επενδυτικό τοπίο κατά την επόμενη δεκαετία και να δημιουργήσει μια πιο σύνθετη αλυσίδα αξίας σε σχέση με το πρώτο κύμα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τους αναλυτές, αναμένεται η μετατόπιση από μια φάση που η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχείται από το λογισμικό και τις ψηφιακές εφαρμογές σε ένα νέο περιβάλλον βαθιάς αλληλεπίδρασης με τον φυσικό κόσμο.

Μέχρι στιγμής, η Κίνα κυριαρχεί στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ και βιομηχανικών ρομπότ. Ωστόσο, η Barclays προβλέπει ότι σχεδόν 200 εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θα ασχοληθούν ενεργά με αυτό το θέμα την επόμενη δεκαετία.

Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενώ παράλληλα ενισχύεται η διείσδυση των ρομποτικών συστημάτων σε αποθήκες, logistics και λιανεμπόριο.

Στην έκθεση αναφέρονται συγκεκριμένα η χρήση του Omniverse της Nvidia από την Mercedes-Benz για τον ψηφιακό επανασχεδιασμό εργοστασίων και η έμφαση της Tesla στα ρομπότ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις υποδομές που στηρίζουν τη ρομποτική ανάπτυξη, όπως οι ημιαγωγοί και οι μπαταρίες, με εταιρείες όπως η TSMC, η Samsung Electronics, η Nvidia, η EVE Energy και η Contemporary Amperex Technology να θεωρούνται κρίσιμοι κρίκοι στην αλυσίδα παραγωγής.

Οι αναλυτές της Barclays αναφέρονται επίσης σε μια ομάδα που αποκαλούν «enablers» (που επιτρέπουν την ανάπτυξη), η οποία αποτελείται από εταιρείες που είτε κατασκευάζουν πλήρη ρομπότ, όπως η Tesla, είτε «διαμορφώνουν το ευρύτερο οικοσύστημα» αναπτύσσοντας τεχνολογία, όπως η Amazon.

Με πληροφορίες από -

Διαβάστε ακόμα:

→ Με… δανεικά οι επενδύσεις στην ΑΙ – Οι φόβοι για φούσκα εκτοξεύουν τα ασφάλιστρα κινδύνου

→ Ερχεται το δεύτερο κύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και αφορά την δημιουργία πραγμάτων που δεν έχουμε ξαναδεί