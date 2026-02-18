Το-51%-των-Ελλήνων-εργαζομένων-αναζητά-δεύτερη-δουλειά

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν βρει ή ψάχνουν και δεύτερη δουλειά για να μπορέσουν να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις διαβίωσης, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα έχουν αυξήσει ή πρόκειται να αυξήσουν τις ημερήσιες ώρες απασχόλησης.

Η παγκόσμια έρευνα της Randstad (Workmonitor 2026), στην οποία συμμετείχαν 27.062 εργαζόμενοι από 35 χώρες, ανάμεσά τους και 750 από την Ελλάδα, δείχνει ότι στη χώρα μας το κόστος ζωής παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και οδηγεί (κυρίως τους πιο νέους σε ηλικία) σε εξεύρεση λύσεων ακόμα και με αύξηση των ωρών εργασίας. Εν μέσω της εφαρμογής του 13ωρου και της διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης έως και ανά εβδομάδα, αναδεικνύεται ένα πρόβλημα που γίνεται αισθητό σε ακόμα μία έρευνα. Μόλις πριν από λίγες μέρες, αντίστοιχη έρευνα για τα ελληνικά νοικοκυριά, από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ, ανέδειξε ότι ο μισθός, κατά μέσο όρο, το 2025 αρκούσε για να καλύψει έως 18 ημέρες τον μήνα…

Σε ό,τι αφορά την έρευνα της Randstad, τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ότι:

Το 51% των εργαζομένων έχει ή εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει δεύτερη εργασία, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2024, αλλά και υψηλότερο από το 40% που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος.

Μόλις το 38% των εργαζομένων συμμερίζεται την αισιοδοξία των εργοδοτών για την αναπτυξιακή πορεία του επόμενου έτους.

Το 65% των εργοδοτών έχει επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη τους τελευταίους 12 μήνες.

Το 41% των εργαζομένων έχει αποχωρήσει από εργασία που δεν συμβάδιζε με την προσωπική του ζωή.

Σε επίπεδο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) τα στοιχεία δείχνουν ότι η εξέλιξη είναι ραγδαία, με συνέπεια να κρίνεται επιβεβλημένος ο επαναπροσδιορισμός των παραδοσιακών μοντέλων εργασίας. Έτσι, εργοδότες και εργαζόμενοι, φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής. Πιο αναλυτικά:

Το 100% των εργοδοτών εκφράζει απόλυτη βεβαιότητα για την αναπτυξιακή πορεία του επόμενου έτους, σε σύγκριση με το 95% παγκοσμίως.

Μόνο το 38% των ταλέντων που συμμετείχε στην έρευνα συμμερίζεται την αισιοδοξία των εργοδοτών, ποσοστό αισθητά μικρότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (51%).

Ο εργασιακός χώρος

Η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο δοκιμάζεται, ωστόσο η εργασία εξακολουθεί να αποτελεί έναν παράγοντα σταθερότητας μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον. Έτσι, προκύπτει ότι:

Το 63% των ταλέντων στην Ελλάδα εμπιστεύεται την ηγεσία της εταιρείας τους (παγκοσμίως: 72%).

Το 69% των ταλέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται τους συναδέλφους του (παγκοσμίως: 76%).

Το 65% των ταλέντων δηλώνει ότι έχει μια ισχυρή σχέση με τον υπεύθυνό του, σε σύγκριση με το 72% των συναδέλφων του παγκοσμίως.

Το 62% πιστεύει ότι ο υπεύθυνός του συμμερίζεται τα συμφέροντά του (παγκοσμίως 71%). Από την έρευνα αναδεικνύεται επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ γενεών ενισχύει την παραγωγικότητα:

Το 77% των ταλέντων της Ελλάδας πιστεύει ότι είναι πιο παραγωγικό όταν συνεργάζεται και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων (παγκοσμίως: 78%).

Το 85% των εργοδοτών θεωρεί ότι η εξ αποστάσεως ή η υβριδική εργασία έχει κάνει τη συνεργασία πιο απαιτητική (παγκοσμίως: 81%).  Το 68% των ταλέντων δηλώνει ότι βασίζεται σε άτομα από διαφορετικές γενιές για να διευρύνει τις προοπτικές του (παγκοσμίως: 74%).

Όλοι οι εργοδότες (100%) που συμμετείχαν στην έρευνα τονίζουν την ποικιλομορφία των γενεών ως μέσο παραγωγικότητας (παγκοσμίως: 95%) και το 90% επιθυμεί η διοίκηση να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας (παγκοσμίως: 90%).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στους χώρους εργασίας, η έρευνα έδειξε τα εξής:

Το 57% των ταλέντων θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητάς του (παγκοσμίως: 62%), όπως και το 60% των εργοδοτών (παγκοσμίως: 54%).

Το 75% των ταλέντων αισθάνεται σίγουρο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη τεχνολογία (παγκοσμίως: 69%).

Το 60% των εργοδοτών εκτιμά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει ένα υψηλό ποσοστό εργασιών (50%-100%), με το 61% των ταλέντων να συμφωνεί (παγκοσμίως: 58% έναντι 53%).

Το 50% των ταλέντων πιστεύει ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες και όχι τα ίδια τα ταλέντα (παγκοσμίως: 47%).

Σχεδιασμός της καριέρας

Τα ταλέντα έχουν γίνει πιο προσεκτικά στον σχεδιασμό της καριέρας τους, αλλά εξακολουθούν να θέλουν να χαράζουν τη δική τους πορεία και να μην εγκαταλείπουν όσα είναι σημαντικά γι’ αυτούς. Σύμφωνα με την έρευνα: