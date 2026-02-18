Το eBay εξαγοράζει την Depop – Άλμα 17% για την ιδιοκτήτρια Etsy

Η συμφωνία έρχεται μόλις πέντε χρόνια αφότου η Etsy απέκτησε την Depop για περίπου 1,62 δισ. δολάρια καθιστώντας την ελκυστικότερη προς νεότερους καταναλωτές.

Άλμα 17% καταγράφει η μετοχή της Etsy στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, αφότου η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι το eBay πρόκειται να εξαγοράσει την εταιρεία μεταπώλησης μεταχειρισμένων ενδυμάτων Depop έναντι 1,2 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Η συμφωνία έρχεται μόλις πέντε χρόνια αφότου η Etsy απέκτησε την Depop για περίπου 1,62 δισ. δολάρια καθιστώντας την ελκυστικότερη προς νεότερους καταναλωτές προκειμένου να πουλήσουν τα μεταχειρισμένα ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και άλλα προϊόντα τους. Σύμφωνα με την Etsu, περίπου το 90% των χρηστών της Depop είναι κάτω των 34 ετών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η συναλλαγή μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην συναρπαστική ευκαιρία που βλέπουμε μπροστά μας: να αναπτύξουμε την αγορά Etsy με τρόπους που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους αγοραστές και τους πωλητές μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Etsy, Kruti Patel Goyal.

Τα τελευταία χρόνια, η Etsy εξαγόρασε αρκετά εξειδικευμένα διαδικτυακά marketplaces με στόχο να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανταγωνιστές όπως η Amazon. Ωστόσο, έκτοτε έχει ακυρώσει πολλές από αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της βραζιλιάνικης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Elo7 το 2023 και της αγοράς μουσικών οργάνων Reverb πέρυσι.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image