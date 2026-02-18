Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές για τα εξάμηνα έντοκα – Διολίσθησε στο 1,84% η απόδοση

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Στο 1,84% από 1,85% υποχώρησε η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 881 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,2 φορές σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.