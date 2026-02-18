Χρηματιστήριο: Εκρηκτική επιστροφή +3,3% και 2.327 μονάδες – Τριπλή ώθηση από τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου και Goldman Sachs

Το Χρηματιστήριο Αθηνών γύρισε σελίδα με εντυπωσιακό τρόπο, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες συνεδριάσεις του 2026 και διαγράφοντας με μια κίνηση το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του τριήμερου πτωτικού σεριαλ. Αναλυτές, διεθνείς οίκοι και εταιρικά αποτελέσματα συνωμότησαν για να δώσουν στη Λεωφόρο την ανοδική δυναμική που ζητούσε από τις αρχές του Φεβρουαρίου.

Τα νούμερα του κλεισίματος

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.327,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 74,38 μονάδων ή +3,3%, από το χθεσινό κλείσιμο των 2.253,06 μονάδων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό ημερήσιο εύρος, με το γράφημα να δείχνει ότι ο δείκτης ανέβαινε σταθερά σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό πλησίον των 2.347 μονάδων και χαμηλό κοντά στις 2.262 μονάδες κατά το άνοιγμα – ενδοσυνεδριακό εύρος της τάξης των 85 μονάδων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.934,41 μονάδες με άνοδο 201,57 μονάδων ή +3,52%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες ημερήσιες επιδόσεις του από τις αρχές του έτους. Ο τζίρος του FTSE Large Cap διαμορφώθηκε στα 280,92 εκατ. ευρώ.

Ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) ανέκαμψε με ισχυρά κέρδη άνω του +5%, κλείνοντας εκτιμητικά γύρω στις 2.695-2.700 μονάδες, ανακτώντας σημαντικό τμήμα από τις απώλειες της τελευταίας εβδομάδας και απομακρυνόμενος από την περιοχή τεχνικής διόρθωσης (-10,3% από τα υψηλά της 4ης Φεβρουαρίου) που είχε συμπληρωθεί την Τρίτη.

Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 293,73 εκατ. ευρώ, αξιόλογα ψηλότερο από τον μέσο όρο ημερήσιου τζίρου των τελευταίων 100 ημερών (~260 εκατ.), γεγονός που ενισχύει το κύρος της σημερινής ανοδικής κίνησης.

Το ταμπλό – Μετοχές που ξεχώρισαν

Η εικόνα στο ταμπλό ήταν σχεδόν πανηγυρική. Την πρωτιά απόδοσης διεκδίκησε η Βιοχάλκο (ΒΙΟ) με εντυπωσιακά κέρδη +10,11% στα 13,72 ευρώ και αμέσως μετά η Cenergy (CENER) με +9,49% στα 21,35 ευρώ – επιστροφή μετά τις πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας για τον βιομηχανικό όμιλο Viohalco.

Στον τραπεζικό κλάδο, που αποτέλεσε τη ραχοκοκκαλιά της ανόδου, η Πειραιώς (ΠΕΙΡ) ηγήθηκε με +5,87% στα 8,544 ευρώ και ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) με +5,71% στα 14,8 ευρώ. Δυνατή εικόνα έδειξαν επίσης η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) με +4,60% στα 3,891 ευρώ και η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) με +4,48% στα 4,082 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR), η μετοχή που άναψε τη σπίθα της σημερινής συνεδρίασης, έκλεισε με +3,21% στα 9,66 ευρώ.

Από τα υπόλοιπα blue chips, η Motor Oil (ΜΟΗ) ενισχύθηκε +4,94% στα 36,52 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) ανέκαμψε με +3,11% στα 35,1 ευρώ και η ΔΕΗ κέρδισε +2,49% στα 18,97 ευρώ. Η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) έκλεισε στα 54,55 ευρώ με ήπια κέρδη +1,39%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανώτερη πορεία της μετοχής και την κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 20 δισ. ευρώ. Ο ΟΠΑΠ ανέκαμψε +2,52% στα 16,30 ευρώ ενώ το Metlen (MTLN) πρόσθεσε +0,78% στα 36,06 ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή κίνηση έχει ιδιαίτερο τεχνικό βάρος. Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε σε επίπεδα που βρίσκονται καθαρά πάνω από την κινητή μέση των 20 ημερών (περίπου 2.290-2.300 μονάδες), η οποία λειτουργεί πλέον ξανά ως στήριγμα. Επιπλέον, η ισχύ της κίνησης – τόσο σε εύρος μονάδων (+74) όσο και σε τζίρο – δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην αντίδραση, σε αντίθεση με μία κίνηση τεχνικής φύσης.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο δείκτης διατηρεί διαμόρφωση higher highs/higher lows μέσα στο 2026. Το τελευταίο ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις ~2.248 μονάδες (17 Φεβρουαρίου) δεν παραβίασε κρίσιμες στηρίξεις και η ταχύτητα της ανάκαμψης ενισχύει τη θεωρία ότι η φάση της διόρθωσης ολοκληρώθηκε σε επίπεδο κατοχύρωσης κερδών και όχι ουσιαστικής μεταστροφής τάσης.

Ο RSI στα ημερήσια διαγράμματα, αφού είχε αποθερμανθεί σε επίπεδα πλησίον του 45 μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, επανέρχεται σήμερα στην περιοχή του 60-62, δίνοντας θετικό σήμα αλλά χωρίς να δημιουργεί υπεραγορασμένες συνθήκες. Υπάρχει ακόμα χώρος ανόδου χωρίς τεχνικές υπερβολές.

Τα επίπεδα αντίστασης που ο Γενικός Δείκτης θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις επόμενες συνεδριάσεις εντοπίζονται στις 2.350-2.370 μονάδες (ζώνη ψυχολογικής σημασίας και ενδοσυνεδριακών υψηλών της τελευταίας εβδομάδας), στις 2.400 μονάδες (το επόμενο ψυχολογικό κλειδί) και τέλος στα υψηλά εκεί γύρω στις 2.430-2.440 μονάδες που σηματοδοτούν τον μεσοπρόθεσμο στόχο των αισιόδοξων. Στηρίγματα παραμένουν οι 2.290-2.300 μονάδες και στη συνέχεια οι 2.248-2.253 μονάδες (χαμηλό της περιόδου διόρθωσης).

Για τον ΔΤΡ, η επάνοδος πάνω από τις 2.650-2.700 μονάδες είναι τεχνικά σημαντική και διατυπώνει έναν πρώτο ισχυρό λόγο αισιοδοξίας. Η ζώνη 2.700-2.750 αποτελεί ενδιάμεση αντίσταση και η επιστροφή στα υψηλά του 4ης Φεβρουαρίου (2.859 μονάδες) θα αποτελέσει την πρόκληση στη συνέχεια, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των συστημικών στο τέλος του μήνα.

Διεθνές φόντο

Η σημερινή ανοδική εκτόνωση συντελέστηκε σε ευνοϊκό διεθνές κλίμα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διατηρούσαν θετικό πρόσημο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον Stoxx Banks να ενισχύεται αισθητά, παρέχοντας το κατάλληλο πανευρωπαϊκό φόντο για την ανάκαμψη του ΔΤΡ. Ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκαν με μέτρια κέρδη, ενώ ο γερμανικός DAX παρέμεινε σχετικά σταθερός.

Στην αμερικανική πλευρά, η Wall Street επέστρεψε στις συναλλαγές τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου μετά την αργία της Ημέρας των Προέδρων με μεικτή εικόνα. Η τεχνολογία παρέμεινε υπό πίεση (Nasdaq αρνητικό), ενώ ο Dow Jones βρισκόταν σε ελαφρώς θετικό έδαφος. Τα futures της Wall Street κατά τη διάρκεια της ελληνικής συνεδρίασης δεν παρείχαν αρνητικό σήμα.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η αμερικανική Federal Reserve διατηρεί τη στάση αναμονής που έχει επιλέξει εδώ και μήνες. Η πρόσφατη ρητορική στελεχών της Fed υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για κατεβάσματα επιτοκίων ενόσω ο πληθωρισμός δεν επιστρέφει διατηρητέα στον στόχο του 2%. Ωστόσο, οι αγορές ομολόγων φαίνεται να έχουν “πεπτει” αυτό το σενάριο, με τις αποδόσεις του αμερικανικού 10ετούς να κινούνται σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Το ελληνικό 10ετές ομόλογο συνεχίζει να διαπραγματεύεται με απόδοση γύρω στο 3,35-3,40%, επίπεδο που αντικατοπτρίζει τη διατηρούμενη εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη μακροοικονομική πορεία της χώρας.

Γνώμες ειδικών

Τρεις σημαντικές τοποθετήσεις εμπλούτισαν σήμερα το πληροφοριακό τοπίο της ελληνικής αγοράς και λειτούργησαν ως καταλύτης για την αλλαγή ψυχολογίας.

Η Goldman Sachs δημοσίευσε σήμερα έκθεση στην οποία εκτιμά ότι ο αντίκτυπος της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη παραμένει διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος επαναλαμβάνει την αισιόδοξη στάση του και συνεχίζει να αναμένει νέο ράλι στον τραπεζικό κλάδο. Το μήνυμα αυτό αναιρούσε εν μέρει την αβεβαιότητα που είχε δημιουργήσει η απόφαση του Αρείου Πάγου ως επιχείρημα πωλήσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Η AXIA Research – Alpha Finance παρουσίασε σήμερα την ετήσια στρατηγική της έκθεση με τίτλο «2026 – One Peak After Another», στην οποία τοποθετεί τον Γενικό Δείκτη σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο. Ο οίκος προβλέπει άνοδο 10-20% για τον ΓΔ εντός του 2026, επισημαίνοντας ότι η αγορά παραμένει υποτιμημένη με discount ~34% έναντι του Stoxx 600 και κινείται ακόμα περίπου 30% χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα. Για τις εισηγμένες πέραν των τραπεζών, εκτιμά αύξηση EBITDA ~12% και καθαρών κερδών ~13% για το 2026, ενώ οι συνολικές διανομές προς μετόχους αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω μετά το εντυπωσιακό +40% του 2025.

Η Τράπεζα Κύπρου λειτούργησε σήμερα ως άτυπος αγγελιοφόρος καλών νέων για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο: με καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 (έναντι 128 εκατ. στο τελευταίο τρίμηνο) και ρεκόρ νέων χορηγήσεων 3 δισ. ευρώ (+23% ετησίως), η κυπριακή τράπεζα λειτούργησε τροχιοδεικτικά. Αναλυτές της αγοράς υπογραμμίζουν ότι τα ισχυρά αποτελέσματα ενισχύουν τις προσδοκίες για το επικείμενο «καυτό διήμερο» των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών (26 και 27 Φεβρουαρίου), οι οποίες έχουν ήδη κατοχυρώσει κέρδη άνω του 20% από τις αρχές του έτους πριν την πρόσφατη διόρθωση.