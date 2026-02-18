Χρηματιστήριο:-Στήριξη-στις-2232-μονάδες-για-τον-Γενικό-Δείκτη

Υποχώρηση κατά 1,14% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2253,06 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,4 εκ. ευρώ.

Αγοραστές και πωλητές αναλώθηκαν σε αψιμαχίες με το ΓΔ να εναλλάσσει το πρόσημό του ως τις 1μμ περίπου. Όμως, στη συνέχεια οι πωλητές ανέλαβαν την πρωτοβουλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζικών τίτλων και πολλών ακόμη blue chips πέτυχαν να οδηγήσουν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2348 μονάδες περί τις 15.30μμ. Στη συνέχεια και μέχρι τις δημοπρασίες ο ΓΔ δεν άλλαξε ουσιωδώς μειώνοντας μόνο μερικώς τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,346% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (- 1,71%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-2,78%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ(-2,46%), ο ΑΔΜΗΕ(-2,16%), η Lamda (-1,26%), η Helleniq Energy (-1,82%), o Aktor (-2,19%), η ΜΟΗ (-1,14%), ο ΟΠΑΠ (-1,18%), ο Ελλάκτωρ (-1,52%), το Jumbo (-1,59%), o Τιτάν (-3,66%), η Metlen (-2,24%) και η Aegean (-3,27%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ(+1,32%), το ΔΑΑ(+1,06%), η ΕΥΔΑΠ (+4,47%) αλλά και η Αλουμύλ (+3,38%) με το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,10%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 29 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 75 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Τράπεζα Κύπρου, νωρίς το πρωί και η ΕΧΑΕ το απόγευμα ανακοινώνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2232 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ που επισημαίνει η τεχνική ανάλυση και στις 2211 μονάδες η ισχυρότερη επόμενη. Υποχωρεί κάτω από τα $4900/ουγκιά ο χρυσός, μικρή ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ.