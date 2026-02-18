«Χυδαίος-ο-ισαποστακισμός-σας,-τη-φοβάστε»:-Καβγάς-Γεωργιάδη-στην-ΕΡΤ-για-το-«τσακώνεστε-με-Κωνσταντοπούλου»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη στον τρόπο με τον οποίο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Παπαχλιμίντζος προσέγγισε τη σύγκρουσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Υγείας να του καταλογίζει «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό γιατί, παρά τις αυξημένες ευθύνες του χαρτοφυλακίου του, «τσακώνεται 1 εβδομάδα» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε αμέσως, λέγοντας:

«Με συγχωρείτε αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Λέτε “μια εβδομάδα τσακώνεστε”, άρα μας εξομοιώνετε. Εδώ θα σκοτωθούμε στα αλήθεια. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα».

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε «Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις», ο υπουργός συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «όλο αυτό με την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ενώ εγώ ήμουν στο γραφείο μου στο υπουργείο Υγείας και αυτή άρχισε να με βρίζει στη Βουλή κι εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις και αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”, σοβαρά μιλάτε;»

Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να διευκρινίσει λέγοντας «σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε», ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε:

«Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω “τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις” κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;»

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ανέφερε:

«Αυτό τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα τον κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε πως όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα “φορούσε μίνι”, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης:

«Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με την κ. Κωνσταντοπούλου. Ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα. Άρχισε να με βρίζει με τον χυδαιότερο τρόπο και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως τον υπερασπίστηκα και ακούω κάποιους δημοσιογράφους σαν εσάς να λένε ότι αμάν δεν ήταν ωραία εικόνα. Υπάρχουν και όρια στη ζωή».

sofokleous10.gr

