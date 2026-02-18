fed:-Σενάριο-ακόμη-και-για-αύξηση-επιτοκίων-δείχνουν-τα-πρακτικά

Aνησυχίες για τον πληθωρισμό και σκέψεις για ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων αναδεικνύουν τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Fed που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

«Αρκετοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι θα υποστήριζαν μια διττή περιγραφή για τις μελλοντικές αποφάσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια, ενσωματώνοντας την πιθανότητα ανοδικής προσαρμογής (σσ: αύξησης) σε περίπτωση που ο πληθωρισμός παραμείνει άνω του στόχου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης αφορούν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που έλαβε χώρα στις 27-28 Ιανουαρίου.

Αποκαλύπτουν επίσης ότι η «συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων έκρινε ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν μετριαστεί τους τελευταίους μήνες, ενώ ο κίνδυνος ενός πιο επίμονου πληθωρισμού παραμένει». Ως γνωστό, η FOMC ψήφισε με 10-2 υπέρ της διατήρησης του βασικού ομοσπονδιακού επιτοκίου σε εύρος 3,5%-3,75%.

Μεταξύ των μειοψηφισάντων ήταν οι διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Στίβεν Μίραν, ζητώντας μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Σημειωτέον ότι οι αξιωματούχοι της Fed δεν περιέλαβαν αυτή τη φορά στα πρακτικά τη πρακτικά διατύπωση που έκανε λόγο για αυξημένους κινδύνους μείωσης της απασχόλησης όπως είχε εμφανιστεί στις τρεις προηγούμενες ανακοινώσεις.

Τα πρακτικά έδειξαν επίσης ότι μια ομάδα υπευθύνων χάραξης πολιτικής υιοθετεί μια στάση λιγότερο ανοικτή σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

«Αρκετοί συμμετέχοντες προειδοποίησαν ότι περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, σε περιβάλλον με αυξημένες ενδείξεις για πληθωρισμό, θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως ένδειξη μειωμένης αφοσίωσης στον στόχο του 2%.

Φόβοι για αργή αποκλιμάκωση

Ορισμένοι αξιωματούχοι διείδαν περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει, αλλά οι περισσότεροι τόνισαν ότι η πρόοδος στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ενδέχεται να είναι πιο αργή από ό,τι γενικά ανάμεναν.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου υποδεικνύουν επιταχυνόμενη ανάπτυξη, επιβράδυνση του πληθωρισμού και σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε ήπια τον Ιανουάριο, συγκρατούμενος από το χαμηλότερο κόστος ενέργειας.

Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να σταθεροποιείται στις αρχές του 2026.

Μετά τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν τη θέση ότι μια γενικά σταθερή αμερικανική οικονομία, τούς επιτρέπει να επιδείξουν υπομονή πριν εξετάσουν περαιτέρω αναπροσαρμογές επιτοκίων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συνεχίζουν να ζητούν από τη Fed να μειώσει άμεσα τα επιτόκια.

