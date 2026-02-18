ft:-Η-Λαγκάρντ-σχεδιάζει-να-αποχωρήσει-πρόωρα-από-την-ΕΚΤ-ενόψει-των-γαλλικών-εκλογών

Η θητεία της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, λήγει στα τέλη Οκτωβρίου του 2027, ωστόσο, σκοπεύει να εγκαταλείψει τον θεσμό νωρίτερα, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.

Η Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας στην ΕΚΤ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, θέλει να αποχωρήσει ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου του 2027 στην πατρίδα της, τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης της, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα, η Λαγκάρντ θέλει να δώσει τη δυνατότητα στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής για την ΕΚΤ. Δεν είναι ωστόσο ακόμη σαφές πότε θα σχεδιάζει να αποχωρήσει.

Παρασκηνιακά, άλλωστε, η κούρσα για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων είναι η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο Ολλανδός τραπεζίτης Κλάας Κνοτ, ο νυν πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος.

Σύμφωνα με τους FT ότι ο Μακρόν – ο οποίος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Γαλλίας – θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ. Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους θα είναι κρίσιμες για τη χώρα. Η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης Μαρίν Λε Πεν προηγείται σταθερά των αντιπάλων της στις δημοσκοπήσεις, κι όπως φαίνεται θα περάσει στον επαναληπτικό γύρο μεταξύ δύο υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την προεδρία.

Αν και η ίδια η Λε Πεν ενδέχεται να μην μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα μετά την καταδίκη της πέρυσι για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορέσει ο προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά.

Τόσο η Λεπέν, η οποία ασκεί έφεση κατά της καταδίκης της, όσο και η Μπαρντελά είναι ευρωσκεπτικιστές, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει τις σχέσεις της Γαλλίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η ΕΚΤ.

Διαβάστε ακόμα:

Γιατί η Λεπέν θα καθορίσει τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ