goldman-sachs:-Διαχειρίσιμες-από-τις-ελληνικές-τράπεζες-οι-συνέπειες-του-Άρειου-Πάγου-για-τους-τόκους

Η Goldman Sachs θεωρεί ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις ελληνικές τράπεζες, καθώς η πλειονότητα αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και έχει μεταφερθεί εκτός ισολογισμών.

Η Goldman Sachs και ο αναλυτής Benjamin Caven-Roberts σχολίασαν σε ειδικό report (17/2) τις συνέπειες της απόφασης του Άρειος Πάγος στις 5 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν θα υπολογίζονται πλέον επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως συμβαίνει στα συμβατικά δάνεια, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που καταβάλλει ο δανειολήπτης. Η αλλαγή αυτή μειώνει το αναμενόμενο συμβατικό επιτοκιακό έσοδο των τραπεζών.

Η πλήρης απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, και παραμένει ασαφές αν θα εφαρμοστεί αναδρομικά ή μόνο για μελλοντικά δάνεια. Σε περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να περιοριστεί, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων δεν φέρει τόκο στα πρώτα χρόνια μετά τη ρύθμιση. Επιπλέον, διαφοροποιήσεις ενδέχεται να προκύψουν σε περιπτώσεις θανόντων δανειοληπτών, συνοφειλετών ή εγγυητών.

Τα δάνεια και η έκθεση των τραπεζών

Το συνολικό ύψος των δανείων του νόμου Κατσέλη εκτιμάται μεταξύ 6 και 13 δισ. ευρώ, καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Ωστόσο, η πλειονότητα των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και μεταφερθεί εκτός ισολογισμών μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», που δημιουργήθηκε το 2019 για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με κρατική εγγύηση στις ανώτερες ομολογίες.

Ως αποτέλεσμα, η καθαρή έκθεση των τραπεζών παραμένει σημαντικά χαμηλότερη και ο πιθανός αντίκτυπος της απόφασης θεωρείται διαχειρίσιμος, παρά την αβεβαιότητα των τεχνικών λεπτομερειών. Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αποτιμήσεις και συστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για τον τραπεζικό κλάδο και ενσωματώνει την εξέλιξη στις αποτιμήσεις της:

Eurobank: τιμή στόχου €5,00 ανά μετοχή, πολλαπλασιαστής κερδών 10,5 φορές για τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, σύσταση αγοράς.

Τράπεζα Πειραιώς: τιμή στόχου €10,50, πολλαπλασιαστής 10,25 φορές, σύσταση αγοράς.

Alpha Bank: τιμή στόχου €5,10, πολλαπλασιαστής 10,0 φορές, σύσταση αγοράς.

Εθνική Τράπεζα: τιμή στόχου €16,75, πολλαπλασιαστής 11,25 φορές, σύσταση ουδέτερη.

Κίνδυνοι για τις αποτιμήσεις

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι βασικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποτιμήσεις περιλαμβάνουν:

Χαμηλότερη πιστωτική επέκταση

Συμπίεση καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων

Αύξηση λειτουργικών δαπανών ή πιστωτικών ζημιών

Ασθενέστερη δημιουργία κεφαλαίου και διανομές προς μετόχους

Παρά τις αβεβαιότητες, ο οίκος αξιολογεί την επίδραση της δικαστικής απόφασης ως διαχειρίσιμη και παραμένει αισιόδοξος για την πορεία των ελληνικών τραπεζών.