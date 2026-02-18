oxford-economics:-Το-μεγάλο-στοίχημα-της-Ελλάδας-έως-το-2030

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας βελτιώνεται αισθητά σε όρους δημοσιονομικών μεγεθών, όμως η μακροπρόθεσμη δυναμική της παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν σε webinar της Oxford Economics, που παρακολούθησε το -.

Σύμφωνα με το webinar, που είχε τίτλο: «Could the 2020s be Greece’s decade?» (Θα μπορούσαν τα 2020ς να είναι η δεκαετία της Ελλάδας;) ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζει να ακολουθεί καθοδική τροχιά στη διάρκεια της δεκαετίας, με τη χώρα να απομακρύνεται σταδιακά από τη θέση της πιο υπερχρεωμένης στην ζώνη του ευρώ.

Η συνδυασμένη επίδραση της ονομαστικής ανάπτυξης, του πληθωρισμού των προηγούμενων ετών και της δημοσιονομικής πειθαρχίας λειτουργεί ευνοϊκά για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Η Oxford Economics επισημαίνει ότι μετά την αρνητική συμβολή της προσφοράς εργασίας στη δεκαετία του 2010, η δημογραφική γήρανση εξακολουθεί να περιορίζει τις προοπτικές ανάπτυξης. Η μείωση του πληθυσμού εργασιακής ηλικίας σημαίνει ότι η μελλοντική μεγέθυνση θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στην παραγωγικότητα και στις επενδύσεις. Ήδη από το 2027 ρίχνει τον πήχυ των προσδοκιών σε σχέση με τις επίσημες εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Το μήνυμα είναι σαφές: η αποκλιμάκωση του χρέους δημιουργεί δημοσιονομικό «μαξιλάρι», αλλά η πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα παραμένει διαρθρωτική. Η ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών και στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου θα καθορίσει το αν η τρέχουσα βελτίωση θα μετατραπεί σε βιώσιμη σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

