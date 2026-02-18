Praktiker Hellas: Επανεκκίνηση με τη στήριξη της Dedeman – Νέα, δυναμική φάση ανάπτυξης

Σε μια νέα, δυναμική φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Praktiker Hellas μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Paval Holding, ιδιοκτήτη της Dedeman.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ένταξή της σε έναν ισχυρό όμιλο που κατέχει μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες DIY της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν αποτελεί μόνο μια μετοχική αλλαγή, αλλά την αφετηρία ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την εικόνα, τη δυναμική και το αποτύπωμα της Praktiker στην Ελλάδα.

Με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυο, ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό και έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, η Dedeman επενδύει ουσιαστικά στη μετεξέλιξη της εταιρείας, θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και ηγετικής παρουσίας στο ελληνικό home improvement.

Σήμερα, η Praktiker Hellas υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο και ενισχυμένο επενδυτικό πλάνο, ξεκινώντας με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα εταιρικά κεφάλαια πλέον ξεπερνούν τα 22 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας την αναγκαία ρευστότητα για την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων. Η δεύτερη φάση της αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας.

Οι βασικοί άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τεχνολογικό και λειτουργικό εξοπλισμό, καθώς και σε ψηφιακές υποδομές που βελτιώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, η Praktiker Hellas αξιοποιεί τη μεταφερόμενη τεχνογνωσία και τη λειτουργική αριστεία της Dedeman, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, προμηθειών και διαχείρισης δικτύου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και της συνολικής απόδοσης της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τις συνεργασίες της με τοπικούς προμηθευτές, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την προϊοντική της γκάμα και ενισχύοντας τη σύνδεσή της με την εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνεται η εξαγορά οχτώ ακινήτων που στεγάζουν καταστήματα της Praktiker, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την αυτάρκεια του δικτύου. Η στρατηγική αυτή κίνηση έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, περιορίζοντας λειτουργικά κόστη μέσω της κατάργησης μισθωμάτων, βελτιώνοντας τις ταμειακές ροές και ενδυναμώνοντας την περιουσιακή της βάση.

Παράλληλα, η εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με την ανάπτυξη νέας, σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επένδυση αυτή αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία αγορών, προσφέροντας ταχύτερο και πιο φιλικό περιβάλλον πλοήγησης, υψηλά πρότυπα ασφάλειας συναλλαγών και αυξημένη αξιοπιστία συστημάτων. Η νέα ψηφιακή υποδομή ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της Praktiker Hellas και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και πελατοκεντρικό επιχειρησιακό μοντέλο.

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής τοποθετείται το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Για το 2026, η Praktiker Hellas υλοποιεί επενδύσεις σε αυξήσεις αποδοχών και μηνιαία bonus, που ξεπερνούν τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδοχές, παροχές και θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η επόμενη φάση ανάπτυξής της. Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο προβλέπει νέες προσλήψεις οδηγώντας σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην τοποθέτηση τουλάχιστον 100 επιπλέον εργαζομένων στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για το σύνολο των εργαζομένων της Praktiker Hellas, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα και διαμορφώνουν ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και αναβαθμισμένη εμπειρία για τον πελάτη.

Ο CEO της Praktiker Hellas, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Η Praktiker Hellas εισέρχεται σε μια νέα, δυναμική φάση ανάπτυξης, με ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό και ισχυρή μετοχική υποστήριξη. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η σταδιακή ενίσχυση του ιδιόκτητου δικτύου μας και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τα θεμέλια για την επόμενη ημέρα της εταιρείας. Ενισχύουμε την οικονομική μας θέση, αναβαθμίζουμε την εμπειρία των πελατών μας και επιταχύνουμε τον ψηφιακό και επιχειρησιακό μας μετασχηματισμό, με στόχο να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη αξία για εργαζόμενους, συνεργάτες και καταναλωτές. H Praktiker Hellas, ενστερνιζόμενη τις αξίες και υιοθετώντας τη λειτουργική αριστεία της Dedemam είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στο ελληνικό λιανεμπόριο Home Improvement & DIY».