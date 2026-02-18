Tax Shock; Τα €420 εκατ. απαντούν

Πόσο αποτιμάται μια εταιρεία που σταθεροποιεί EBITDA άνω των €420 εκατ., μετατρέπει σχεδόν το 84% των λειτουργικών της κερδών σε πραγματικό ρευστό και μειώνει σταθερά τη μόχλευσή της;

Η Bally’s Intralot (BYLOT) σήμερα αποτιμάται στα €1,83 δισ. σε ένα επίπεδο που δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμική των μεγεθών της. Τα νούμερα που διαμορφώνονται από το 2026 και μετά παραπέμπουν σε προφίλ πολύ υψηλότερης αξίας από αυτό που αποτυπώνει το ταμπλό.

Και η ουσία δεν βρίσκεται καθόλου στο 2025.

Το πραγματικό σημείο αναφοράς είναι το 2026 και το 2027 — η διετία κατά την οποία θα εμφανιστεί ο πλήρης όμιλος μετά την ενσωμάτωση της BII και την απορρόφηση της φορολογικής μεταβολής. Εκεί η παραγωγή ρευστότητας αποκτά κεντρικό ρόλο και η αποτίμηση θα ευθυγραμμιστεί θέλει δε θέλει με τη λειτουργική ισχύ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Jefferies, για το 2026 τα έσοδα διαμορφώνονται στα €1,15 δισ. και το EBITDA στην περιοχή των €420–440 εκατ., με περιθώριο 36%–37% . Για το 2027, τα έσοδα κινούνται προς τα €1,24–1,25 δισ. και το EBITDA ξεπερνά τα €450 εκατ., διατηρώντας περιθώριο γύρω στο 36%.

Αυτά τα νούμερα είναι μετά τη φορολογία. Με ενσωματωμένο το πλήγμα.

Η αύξηση του φόρου στο iGaming από 21% σε 40% δημιουργεί θεωρητικό ετήσιο πλήγμα €127 εκατ. σε EBITDA σε επίπεδο ομίλου. Η διοίκηση όμως παρουσίασε σχέδιο αντιστάθμισης που φθάνει το 63% έως το 2027, μέσα από τέσσερις άξονες: αναπροσαρμογή γενναιοδωρίας παιχνιδιών, εξορθολογισμό marketing, συνέργειες και εσωτερική μείωση κόστους.

Με βάση τις προβολές, το περιθώριο EBITDA της BII σταθεροποιείται στην περιοχή του 36%, ενώ το περιθώριο του ομίλου διατηρείται στο ίδιο εύρος. Αυτό σημαίνει ότι το φορολογικό σοκ δεν μεταφράζεται σε ουσιαστικό πρόβλημα κερδοφορίας.

Προσέξτε όμως τώρα γιατί εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει και διαφοροποιεί την περίπτωση της Bally’s Intralot.

Ο Robeson Reeves, CEO της Bally’s Intralοt, αναφέρει ότι μετά την ανακοίνωση της νέας φορολογίας καταγράφηκε αύξηση νέων παικτών άνω του 50% σε ετήσια βάση, η οποία ξεπέρασε το 60% τον Ιανουάριο και το 70% τον Φεβρουάριο, με ταυτόχρονη διψήφια αύξηση συνολικών παικτών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι αυτή η ανάπτυξη σημειώθηκε με σταθερό επίπεδο διαφημιστικής δαπάνης.

Αυτό δεν είναι καθόλου δευτερεύουσα λεπτομέρεια. Το marketing της BII αντιστοιχεί περίπου στο 11% των εσόδων, όταν ανταγωνιστές κινούνται μεταξύ 19% και 24% . Το προ φόρου περιθώριο EBITDA της BII βρισκόταν στο 39%- 43%, αισθητά υψηλότερα από πολλούς ανταγωνιστές. Σε ένα περιβάλλον αυστηρότερης φορολογίας, το επιχειρηματικό μοντέλο με χαμηλότερη ανάγκη marketing αποκτά ισχυρό προβάδισμα.

Η Jefferies υπολογίζει ότι κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα επιπλέον μεριδίου αγοράς στο iGaming μπορεί να αποδώσει περίπου €20 εκατ. EBITDA, ενώ σε επίπεδο συνολικής online αγοράς περίπου €30 εκατ. Σε μια αγορά όπου περίπου το 30% κατέχεται από χιλιάδες μικρούς παρόχους, η αύξηση φορολογίας λειτουργεί ως φίλτρο ανθεκτικότητας. Οι μικρότεροι συμπιέζονται. Οι ισχυρότεροι συγκεντρώνουν.

Πάμε τώρα να δούμε την αμερικανική διάσταση τα renewals και τη ψηφιακή επέκταση.

Στις ΗΠΑ, μέχρι το 2028 λήγουν 14 συμβόλαια κρατικών λαχείων, εκ των οποίων 12 ανήκουν σε ανταγωνιστές. Η δυνητική ευκαιρία υπολογίζεται σε περίπου €170 εκατ. EBITDA, με μέσο €14 εκατ. ανά συμβόλαιο.

Η BII παράγει περίπου €300 εκατ. ετήσιες λειτουργικές ταμειακές ροές, δίνοντας στον όμιλο δυνατότητα χρηματοδότησης νέων προσφορών χωρίς προσφυγή σε νέα κεφάλαια. Σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, η ύπαρξη ισχυρής εσωτερικής ρευστότητας αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, το iLottery στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τα €24,7 δισ. σε στοιχηματισμό έως το 2030, με 30 πολιτείες ενεργές. Μόνο σε πολιτείες όπου ήδη διαθέτει retail lottery, η δυνητική προσθήκη εκτιμάται σε €70 εκατ. EBITDA. Για τη διετία που εξετάζουμε, η σημασία έγκειται στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μέσω ψηφιακής τεχνογνωσίας.

Στη βάση των προβολών, ο όμιλος διατηρεί λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των €300 εκατ. ετησίως, με μετατροπή EBITDA σε λειτουργικό ταμείο κοντά στο 90%+. Η καθαρή μόχλευση κινείται από 3,4x προς 3x και χαμηλότερα εντός της διετίας.

Η σημασία αυτών των μεγεθών είναι ότι ακόμη και με αυξημένη φορολογία, η εταιρεία παράγει επαρκές ρευστό για επενδύσεις, αποπληρωμή χρέους και μερισματική πολιτική.

Με βάση τα μεγέθη του 2026, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 7,5 φορές EV/EBITDA. Το DCF της Jefferies δίνει τιμή στόχο €1,35 (περίπου 37%–38% upside).

Αν ο όμιλος αποτιμηθεί στο εύρος 8,5x–9x EV/EBITDA για το 2026, η κεφαλαιοποίηση προσεγγίζει τα €2,3–2,5 δισ., δηλαδή €1,25–€1,40 ανά μετοχή. Σε αποτίμηση κοντά στις 9,5x–10x, επίπεδα που παρατηρούνται οι ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, η θεωρητική αξία μετακινείται προς €1,55–€1,65..

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το reverse σενάριο: εάν το σκέλος της BII αποτιμηθεί με βάση τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ομίλους, τότε το lottery business αποτιμάται μόλις 2–3 φορές EV/EBITDA, ενώ ιστορικά κινείται κοντά στις 7x.

Αυτό συνιστά υποτίμηση που δεν συνάδει με συμβόλαια 16ετούς μέσης διάρκειας και 89% ποσοστό ανανέωσης. Αντιθέτως με μερική υλοποίηση των iLottery ευκαιριών και επαναφορά του lottery σκέλους σε 7x, το εύρος μετακινείται προς €1,80–€2,00.

Στην πίεση τώρα που ασκείται από τους πωλητές, η εταιρεία έχει βγεί και έχει αγοράσει 5,96 εκατ. ίδιες μετοχές (0,319%), το σχήμα Kim αγόρασε περίπου 7,12 εκατ. μετοχές, το σχήμα Κόκκαλη περίπου 23,45 εκατ. μετοχές, ενώ η Qube Research & Technologies διατηρεί short θέση 0,50026% ή περίπου 9,34 εκατ. μετοχές.

Εδώ η short στρατηγική ποντάρει στη μεταβλητότητα και στην αβεβαιότητα της φορολογίας, αν και σε αυτά τα επίπεδα τιμών, η σημερινή αποτίμηση έχει προεξοφλήσει κίνδυνο υψηλότερο από αυτόν που αποτυπώνουν οι προβολές.

Από την άλλη, η αύξηση θέσεων από insiders και στρατηγικούς επενδυτές σε περιβάλλον μεταβλητότητας στέλνουν το μήνυμα της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο δείχνει σταθεροποίηση EBITDA άνω των €420 εκατ., ταμειακές ροές €300 εκατ.+ , αποκλιμάκωση μόχλευσης και ικανότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών, βάσει των σταθερών λειτουργικών ροών. Κοινώς, βραχυπρόθεσμη πίεση έναντι μεσοπρόθεσμης παραγωγής χρήματος.

Τέλος από απόψεως βραχυχρόνιας διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή κινείται πάνω στο Fibo chart των 144 λεπτών με σταθεροποιητικό σχηματισμό κάτω από το όριο των €1,01 και πάνω από τη δεξαμενή μαζέματος “P” των όποιων ρευστοποιήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον με ενδείξεις έντονης ανοδικής εκτόνωσης θα προκαλούσε η τμήση του τόξου πίεσης “R’ στα €1,044. Κίνηση η οποία θα μπορούσε να ωθήσει τη μετοχή πρός το όριο των €1,10. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που φέρει τη μετοχή να έχει πραγματοποιήσει τον υπερβολικό όγκο συναλλαγών των 111 εκατ. τεμ. από τις αρχές της χρονιάς με Vwap τα €1,04. Εύκολο είναι να καταλάβει κάποιος ότι η ανοδική τμήση των €1,04 θα φέρει τα κάτω – πάνω.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 18, 2026