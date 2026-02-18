Wall Street: Άνοδος με άρωμα τεχνολογίας – Στο επίκεντρο μάκρο και Fed

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street καταγράφουν κέρδη σήμερα (Τετάρτη, 18/2), με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μειώνονται, ενώ οι επενδυτές περιμένουν τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,31% και διαπραγματεύεται στις 49.687,69 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,30% φτάνοντας στις 6.863,71μονάδες, ενώ ο Nasdaq αυξάνεται κατά 0,68% στις 22.731,37 μονάδες.

Οι δείκτες άνοιξαν με κέρδη μετά από μία συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα την Τρίτη (17/2), κατά την οποία ο S&P 500 έκλεισε οριακά υψηλότερα, ενώ ο Nasdaq και ο Dow Jones ακολούθησαν παρόμοια πορεία. Η άνοδος όμως περιορίστηκε λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά και τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σχετικά με τη στρατιωτική επιλογή.

Στο επίκεντρο της σημερινής ανόδου βρίσκονται οι τεχνολογικές μετοχές. Η Nvidia ξεχωρίζει με κέρδη περίπου 2%, έπειτα από την ανακοίνωση της Meta ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια μικροτσίπ της εταιρείας για την ανάπτυξη των data centers της. Η Amazon επίσης κινείται ανοδικά, μετά την ανακοίνωση ότι η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή της στην εταιρεία, καθιστώντας την τρίτη μεγαλύτερη θέση του χαρτοφυλακίου της.

Άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Alphabet και η Microsoft, καταγράφουν θετικά αποτελέσματα, ενώ η Micron Technology κερδίζει έδαφος μετά την αύξηση της συμμετοχής της Appaloosa Management. Η πρόσφατη αδυναμία του κλάδου του software, λόγω φόβων για ανατροπές εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να προκαλεί μεταβλητότητα στην αγορά.

Οι traders περιμένουν τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Federal Reserve τον Ιανουάριο, όταν τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Τα πρακτικά αναμένονται σήμερα πριν το κλείσιμο της αγοράς. Οι αγορές αποτιμούν πλέον με πιθανότητα 63% τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Analog Devices ενισχύεται μετά από θετικές προβλέψεις για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ενώ η Global Payments και η Verisk καταγράφουν ισχυρά κέρδη μετά τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα. Η Moderna κινείται ανοδικά, καθώς ο αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων συμφώνησε να εξετάσει το εμβόλιο γρίπης της εταιρείας. Αντίθετα, η Palo Alto Networks υποχωρεί μετά τη μείωση της ετήσιας πρόβλεψης για τα κέρδη.

Όσον αφορά τα μακροοικονομικά δεδομένα, οι ενάρξεις κατοικιών και οι οικοδομικές άδειες στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών υποχώρησαν λιγότερο από το αναμενόμενο. Παράλληλα, το δολάριο παραμένει σταθερό, ενώ το Bitcoin κινείται κοντά στα 67.500 δολάρια.

Η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) την Παρασκευή θεωρείται το πιο σημαντικό γεγονός της εβδομάδας, καθώς είναι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed και αναμένεται να παράσχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων.