Wall Street: Στα «πράσινα» με τεχνολογική ώθηση – Προβλημάτισαν τα πρακτικά της Fed

Στα «πράσινα» έκλεισε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (18/2), με ώθηση κατά κύριο λόγο από τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών κι ενώ οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στα πρακτικά της Fed από την τελευταία της συνεδρίαση για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,56%, κλείνοντας στις 6.881,31 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 0,78% αγγίζοντας τις 22.753,63 μονάδες. Παράλληλα, ο Dow Jones Industrial Average ανέβηκε κατά 129,47 μονάδες (ή 0,26%), κλείνοντας στις 49.662,66 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 1,6%, μετά την ανακοίνωση της Meta Platforms την Τρίτη (17/2) ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια τσιπ της Nvidia για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων της.

Παρόμοια, η Amazon, μέλος των «Magnificent Seven», κινήθηκε υψηλότερα κατά σχεδόν 2%, μετά από αρχεία προς τις ρυθμιστικές αρχές που έδειξαν ότι το fund Pershing Square του Bill Ackman αύξησε το μερίδιό του στον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 65% κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η μετοχή της Amazon έσπασε έτσι ένα αρνητικό σερί εννέα ημερών.

Η Micron Technology, επίσης, κατέγραψε κέρδη, αφού η Appaloosa Management του David Tepper αύξησε τη συμμετοχή της στον κατασκευαστή τσιπ. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο άνω του 5%.

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι μετοχές στηρίζουν την ευρύτερη αγορά, ο Stephen Lee της Logan Capital Management τόνισε ότι και τα «λιγότερο γνωστά» ονόματα στον τεχνολογικό χώρο αποδίδουν καλά, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στον βιομηχανικό τεχνολογικό τομέα, όπως η Trimble, η μετοχή της οποίας ανέβηκε σχεδόν 2% στη συνεδρίαση.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η σημερινή ημέρα καταρρίπτει την υπόθεση διεύρυνσης της αγοράς, αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά ποιοι είναι οι σχετικοί νικητές», ανέφερε ο ιδρυτής της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η αγορά γίνεται «λίγο πιο επιλεκτική».

Ως προς της Fed, τώρα, οι επενδυτές ανέλυσαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Ιανουάριο, τα οποία έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ενέκριναν σε γενικές γραμμές την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% – 3,75%. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι ήταν διχασμένοι σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής στη συνέχεια.

Σε άλλο μέτωπο, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν, καθώς οι επενδυτές στη Wall Street συνεχίζουν να «τιμολογούν» τον φόβο που προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αναστάτωση ξεκίνησε με αφορμή τις χθεσινές (17/2) δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς σχετικά με το ότι η Τεχεράνη δεν έδειξε να κατανοεί τις «κόκκινες γραμμές» του Λευκού Οίκου κατά τις πυρηνικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας και ότι η στρατιωτική δράση παραμένει ένα από τα ενδεχόμενα που είναι στο «τραπέζι».

Έτσι, στις αγορές εμπορευμάτων, την ώρα που έριχνε αυλαία η Wall Street, η τιμή του πετρελαίου Brent «εκτινασσόταν» κατά 4,7% στα 70,57 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωνε «άλμα» 5% στα 65,45 δολάρια.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 2,1% στα 5.009 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,07%, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημείωσε και το 30ετές, στο 4,709%. Την ίδια στιγμή, το 2ετές κινήθηκε επίσης υψηλότερα, φτάνοντας στο 3,46%.