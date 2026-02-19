Έκθεση-«καταπέλτης»-του-ΟΗΕ-προειδοποιεί-για-κίνδυνο-εθνοκάθαρσης-σε-παλαιστινιακά-εδάφη

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε σήμερα σειρά ισραηλινών ενεργειών στη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο «εθνοκάθαρσης» στις περιοχές αυτές με στόχο τους Παλαιστίνιους.

«Η εντατικοποίηση των επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών (…), η άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας (…) σε συνδυασμό με τις αναγκαστικές μετακινήσεις που φαίνεται να αποσκοπούν σε μόνιμο εκτοπισμό, εγείρουν ανησυχίες για εθνοκάθαρση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής σε ανακοίνωσή του που συνοδεύει μια νέα έκθεση.

Η έκθεση, που καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο 2024 ως τα τέλη Οκτωβρίου 2025, περιγράφει λεπτομερώς «τις σφαγές και τους ακρωτηριασμούς που προκλήθηκαν σε πρωτοφανή αριθμό αμάχων από τις ισραηλινές δυνάμεις» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Καταγγέλλει «την εξάπλωση του λιμού και την καταστροφή των εναπομεινασών πολιτικών υποδομών, που επιβάλλουν στους Παλαιστίνιους συνθήκες διαβίωσης ολοένα και πιο ασύμβατες με τη συνέχιση της παρουσίασ τους» σε αυτό το έδαφος.

Η έκθεση, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από τον ΟΗΕ, από κυβερνητικές πηγές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τονίζει ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο, «οι θανατηφόρες επιθέσεις που παρατηρήθηκαν στη Γάζα έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκόπιμα στοχεύσει αμάχους και περιουσίες πολιτών».

Συγκεκριμένα διαπιστώνει τον θάνατο τουλάχιστον 463 Παλαιστίνιων, εκ των οποίων 157 παιδιά, λόγω του λιμού, θεωρώντας ότι πρόκειται «για άμεση συνέπεια των ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης».

Η Ύπατη Αρμοστεία προσθέτει ότι τέτοιου είδους ενέργειες «μπορεί να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ή ακόμη και «γενοκτονία», εάν διαπράττονται με σκοπό την καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ η έκθεση επισημαίνει «τη συστηματική και παράνομη χρήση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, τη γενικευμένη αυθαίρετη κράτηση, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης των κρατούμενων Παλαιστίνιων, καθώς και την παράνομη και μαζική κατεδάφιση σπιτιών Παλαιστίνιων».

«Οι πρακτικές αυτές χρησιμεύουν στη συστηματική διάκριση, την καταπίεση, τον έλεγχο και την κυριαρχία επί του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η έκθεση.

Παράλληλα περιγράφει ανησυχητικά περιστατικά και χρήση «υπερβολικής και δυσανάλογης» βίας από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις «συνέχισαν να κρατούν Ισραηλινούς και αλλοδαπούς ομήρους» που είχαν πιάσει στις 7 Οκτωβρίου «και τις σορούς όσων πέθαναν ή σκοτώθηκαν όσο βρίσκονταν σε αιχμαλωσία, ως μέσο πίεσης», επισημαίνει.

Η έκθεση αναφέρεται σε δημόσιες μαρτυρίες που έκαναν όμηροι οι οποίοι απελευθερώθηκαν περιγράφοντας σεξουαλική βία, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, παρατεταμένη κράτηση σε υπόγειους χώρους, όπως και στέρηση τροφής, νερού και υγιεινής.