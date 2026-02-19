ΑΑΔΕ:-Με-ένα-«κλικ»-θα-ανοίγει-τις-καταθέσεις

Νέο «παράθυρο» για άρση του τραπεζικού και επαγ γελματικού απορρήτου ανοίγει η ΑΑΔΕ στο «Bank Account Nexus Crosscheck Application», δηλαδή στο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, διευρύνοντας τον κύκλο των υπόχρεων προσώπων στο «κυνήγι» του «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση (υπ’ αριθμ. 1041/18.2.2026) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα και είναι «υπόλογα» στο εν λόγω σύστημα, εφεξής θα είναι και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η διαδικασία αναζήτησης και λήψης πληροφοριών επιταχύνεται, καθώς ενώ μέχρι τώρα κάθε αίτημα ελέγχεται έτσι ώστε να αποφεύγονται ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί στο παρελθόν και δια τηρούνται στο BANCAPP, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις, η νέα απόφαση προβλέπει πως πλέον η ελεγκτική αρχή θα λαμβάνει άμεσα απάντηση για το συνολικό αίτημα μέσω του BANCAPP, χωρίς να εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί στο παρελθόν ανάλογο αίτημα. Επισημαίνεται ότι το BANCAPP, αφορά την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αρχείων αιτημάτων άρσης απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στο ΟΠΣ ELENXIS της ΑΑΔΕ μέσω του ασύγχρονου κόμβου επικοινωνίας.

Στόχος του BANCAPP αποτελεί η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα μέσω του BANCAPP συλλέγονται και αξιοποιούνται τα δεδομένα του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS.

Τα αιτήματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αιτήματα παροχής πληροφοριών μπορεί να προέρχονται από το σύνολο των υπηρεσιών της ΑΑ ΔΕ, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, και μπορούν να αφορούν κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχεί ων έναντι των παραπάνω αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους σε αυτό. Ουσιαστικά η λειτουργία του «Συστήματος Αυτοματοποιημέ νου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρη ματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, στόχο έχει την ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και συνεπώς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης

Καταστροφή στοιχείων

Σε κάθε περίπτωση για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου. Κάθε φορά που υποβάλλεται ένα αίτημα από τις αρμόδιες αρχές, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να απαντούν άμεσα για το συγκεκριμένο ΑΦΜ για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το BANCAPP, και για τους κατόχους ΑΦΜ που συνδέονται με το υπόχρεο πρόσωπο. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων: 0= Αδιευκρίνιστο, 1= Καταθετικός πρώτης ζήτησης, 2= Καταθετικός προθεσμιακός, 3= Χορηγη τικός, 4= Επενδυτικός (Παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομό λογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.), 5= Άλλος, 6= Πιστωτική κάρτα, 7= Τραπεζική θυρίδα, 8= Λογ/σμός πληρωμών 9= Προπληρωμένη κάρτα (prepaid), 10= Ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Στο μικροσκόπιο 2.000 λογαριασμοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΑΑΔΕ έχει ήδη βάλει στο «μικροσκόπιο» περισσότερους από 2.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων που έχουν δηλώσει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις κάτω των 10.000 ευρώ, ενώ από την άλλη πλευρά, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, οι καταθέσεις τους ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι ελεγκτές, με βάση τα στοιχεία που τους έχουν ήδη διαβιβαστεί, προχωρούν στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, συγκρίνοντας το ύψος των καταθέσεων και των χρηματοοικονομικών κινήσεων με τα εισοδήματα που δηλώνονται. Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, η διαφορά αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.