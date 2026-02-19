Αξιωματούχος-ΕΚΤ:-Το-ψηφιακό-ευρώ-θα-κοστίσει-στις-τράπεζες-της-ΕΕ-από-4-έως-6-δισεκ.-σε-διάστημα-4-ετών

Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να κοστίσει στις ευρωπαϊκές τράπεζες μεταξύ 4 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα τεσσάρων ετών, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε, δήλωσε επίσης ότι το νέο ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας, στο οποίο εργάζεται η ΕΚΤ, εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του.

Τα λειτουργικά έξοδα θα ανέλθουν τότε σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει εάν αυτό το ποσό αναφέρεται σε ετήσιο ποσό.

Η ΕΚΤ αναμένει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο θεωρεί ως έναν τρόπο να διατηρηθεί το δημόσιο χρήμα σχετικό σε μια ψηφιακή οικονομία, να ενοποιηθεί το κατακερματισμένο τοπίο πληρωμών της Ευρώπης και να περιοριστεί ο ρόλος των παρόχων εκτός ΕΕ για την προστασία της νομισματικής κυριαρχίας και της οικονομικής ασφάλειας της Ένωσης.

«Οι τράπεζες θα μπορούν να καλύψουν το κόστος»

«Οι εκτιμήσεις στις οποίες καταλήξαμε με βάση τις ενδείξεις που λάβαμε από τις τράπεζες δείχνουν κόστος εφαρμογής μεταξύ 4 και 6 δισεκατομμυρίων (ευρώ) σε διάστημα τεσσάρων ετών: αυτό είναι περίπου το 3% αυτού που δαπανούν κάθε χρόνο για τη συντήρηση του συστήματος πληροφορικής», δήλωσε ο Τσιπολόνε.

Μιλούσε σε μια ιταλική κοινοβουλευτική επιτροπή για τις τράπεζες σχετικά με το έργο του ψηφιακού ευρώ, το οποίο επιβλέπει στο πλαίσιο των πληρωμών του στην ΕΚΤ.

Οι τράπεζες θα μπορούν να καλύψουν το κόστος μέσω των τελών που θα εισπράττουν από τους εμπόρους για τις υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ που θα παρέχουν.

Οι τράπεζες θα είναι αυτές που θα παρέχουν στους χρήστες την εφαρμογή smartphone που χρειάζονται για να πληρώνουν με ψηφιακά ευρώ.

Οι τράπεζες, ωστόσο, δεν θα χρειάζεται να αφαιρούν από τις χρεώσεις των εμπόρων το κόστος που συνήθως επωμίζονται για την αμοιβή των ιδιωτικών δικτύων πληρωμών, επειδή η ΕΚΤ δεν θα χρεώνει για την υπηρεσία δικτύου της.

Η ΕΚΤ εργάζεται επί του παρόντος για να επιλέξει δανειστές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του ψηφιακού ευρώ ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του το 2029.

Οι έμποροι, με τη σειρά τους, θα εξοικονομήσουν χρήματα επειδή θα υπάρχει ανώτατο όριο στις χρεώσεις που χρεώνονται για τις ψηφιακές πληρωμές σε ευρώ και το ανώτατο όριο θα είναι χαμηλότερο από αυτό που χρεώνουν σήμερα διεθνείς εταιρείες όπως η Mastercard ή η Visa.

