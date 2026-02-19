Από τα €9,5 στα €11; Η τράπεζα που μοιράζει 70% και ανεβάζει κεφάλαια

Λίγες τράπεζες στην Ευρώπη μπορούν να κάνουν τρία πράγματα ταυτόχρονα: να γράφουν €481 εκατ. καθαρά κέρδη, να διανέμουν 70% των κερδών σε μετρητά, και να ανεβάζουν τον CET1 στο 21% μετά τη διανομή.

Η Bank of Cyprus (BOCHGR) το έκανε το 2025. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που πρέπει να διαβάζεται η αποτίμηση στα €4,2 δισ..

Ας ξεκινήσουμε από τη βάση. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1,04 δισ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους στα €731 εκατ. Παρά τη μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,94% από 3,53%, η τράπεζα κράτησε τα καθαρά έσοδα από τόκους κοντά στον στόχο των €720 εκατ. που είχε θέσει, κυρίως μέσω αύξησης όγκου. Ο μέσος όρος τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού ανέβηκε στα €24,8 δισ. (+7%), στοιχείο που δείχνει ότι η κερδοφορία δεν εξαρτήθηκε από τα “εύκολα” επιτόκια, αλλά από ενεργή διαχείριση ισολογισμού.

Το πραγματικό “κρυφό χαρτί” του 2025 βρίσκεται στη σύνθεση των εσόδων. Τα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν 14% στα €309 εκατ., αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 30% των συνολικών εσόδων. Οι ασφαλιστικές εργασίες έφεραν €59 εκατ., με καθαρή οργανική αύξηση 11%, ενώ η JCC Payment Systems συνεισέφερε €30 εκατ. προμήθειες, ενισχύοντας τη σταθερότητα του fee income. Σε περιβάλλον ομαλοποίησης επιτοκίων, αυτή η διαφοροποίηση αποκτά στρατηγική σημασία.

Στο σκέλος της ανάπτυξης, η τράπεζα κατέγραψε ρεκόρ νέων χορηγήσεων €3 δισ. (+23%), με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να φτάνουν τα €10,9 δισ. (+8%). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εκρηκτική αύξηση του χαρτοφυλακίου διεθνών εργασιών κατά 42%, στα €1,4 δισ. Πρόκειται για δανεισμό με υψηλότερα περιθώρια και διαφοροποιημένο ρίσκο, που ενισχύει την ποιότητα κερδών. Ταυτόχρονα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παραμένει στο 49%, αφήνοντας σημαντικό χώρο για περαιτέρω ανάπτυξη χωρίς πίεση ρευστότητας.

Στην ποιότητα ενεργητικού, η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιορίστηκαν στο 1,2%, από 2,0% ένα χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης εκτινάχθηκε στο 139%, από 82%, δημιουργώντας ισχυρό “μαξιλάρι” προβλέψεων. Με χρέωση πιστωτικού κινδύνου μόλις 33 μονάδες βάσης, η τράπεζα κινείται κάτω από τον στόχο των 40 μ.β., διατηρώντας συντηρητικές παραδοχές.

Περνάμε στο κεφάλαιο. Ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 21,0%, με οργανική δημιουργία κεφαλαίων 436 μονάδες βάσης μέσα στο έτος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μετά διανομή 70% των κερδών, η κεφαλαιακή ισχύς ενισχύθηκε. Αν αφαιρέσουμε το πλεόνασμα πάνω από CET1 15% και επανυπολογίσουμε την απόδοση, η ROTE διαμορφώνεται στο 26,4%, επίπεδο που συγκρίνεται με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Σημαντική λεπτομέρεια: τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού μειώθηκαν κατά 4% στα €10,4 δισ., ενώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων αυξήθηκε στα €5,13 δισ., με μέση πιστοληπτική αξιολόγηση Aa3. Το χαρτοφυλάκιο σε αποσβεσμένο κόστος εμφανίζει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη €23 εκατ., που αντιστοιχεί σε περίπου 20 μ.β. CET1 – μια σιωπηρή ενίσχυση της καθαρής θέσης.

Η ρευστότητα είναι ίσως το πιο παραγνωρισμένο στοιχείο. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 321% και πλεόνασμα €9,2 δισ. σημαίνουν ότι η τράπεζα λειτουργεί με υπερδιπλάσιο απόθεμα σε σχέση με τις εποπτικές απαιτήσεις. Ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 171% επιβεβαιώνει τη δομική ισχύ της βάσης χρηματοδότησης.

Και τώρα το ζήτημα της αποτίμησης. Με κέρδη ανά μετοχή €1,10, η μετοχή στα €9,5 διαπραγματεύεται σε P/E περίπου 8,6 φορές. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ανέρχεται σε €6,10, άρα το P/TBV κινείται κοντά στο 1,55x. Για τράπεζα με ROTE 18,6% και κεφαλαιακό δείκτη 21%, η σχέση απόδοσης προς αποτίμηση παραμένει ελκυστική.

Η διανομή των €0,70 ανά μετοχή αποδίδει περίπου 7,4% με βάση την τρέχουσα τιμή, ενώ το distribution yield με βάση το κλείσιμο έτους διαμορφώθηκε στο 9%. Σημαντικότερο όμως είναι ότι η διανομή απορρόφησε περίπου 290 μ.β. CET1 και παρ’ όλα αυτά ο δείκτης ενισχύθηκε. Αυτό μεταφράζεται σε ικανότητα επαναλαμβανόμενων υψηλών διανομών και δυνητικών επαναγορών.

Ένα σημείο που αξίζει προσεκτικής ανάγνωσης είναι η φορολογική μετάβαση. Για το 2025 η φορολογική επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε €66 εκατ. επί €549 εκατ. κερδών προ φόρων, δηλαδή effective tax rate κοντά στο 12%, χαμηλότερα από τον ονομαστικό συντελεστή λόγω διαρθρωτικών παραμέτρων και αναβαλλόμενων στοιχείων. Από 1/1/2026 ο εταιρικός συντελεστής ανεβαίνει στο 15%, εξέλιξη που σε σταθερή βάση κερδών θα μπορούσε να αφαιρέσει περίπου €15–18 εκατ. από τα ετήσια καθαρά κέρδη, δηλαδή περί τα €0,03–0,04 ανά μετοχή.

Ωστόσο, η επαναμέτρηση της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ήδη απορροφηθεί λογιστικά, ενώ το CET1 στο 21% προσφέρει σημαντικό περιθώριο απορρόφησης της διαφοράς χωρίς να διαταράσσεται η πολιτική διανομών. Με ROTE σε επίπεδα high-teens ακόμη και σε σενάριο 15% tax, η επίδραση είναι διαχειρίσιμη και δεν αλλοιώνει τον πυρήνα της κεφαλαιακής δυναμικής.

Στο λειτουργικό επίπεδο, ο δείκτης κόστους προς έσοδα (προσαρμοσμένος) παρέμεινε στο 37%, παρά το κόστος εθελουσίας €19 εκατ. Αν αφαιρεθεί η επίδραση αυτών των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, η λειτουργική αποδοτικότητα παραμένει από τις καλύτερες στην περιφέρεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μείωση της ευαισθησίας των καθαρών εσόδων από τόκους σε μεταβολή 25 μ.β. κατά περίπου 50% σε σχέση με το 2022, μετά από αντισταθμίσεις ύψους €12,1 δισ. (47% των τοκοφόρων στοιχείων). Αυτό θωρακίζει την κερδοφορία σε πιθανή περαιτέρω αποκλιμάκωση επιτοκίων.

Συνολικά, το 2025 ήταν μια χρονιά μετάβασης σε μοντέλο ισορροπημένης κερδοφορίας. ROTE 18,6%, CET1 21%, NPE 1,2%, cost of risk 33 μ.β., payout 70% – ένας συνδυασμός που σπάνια συνυπάρχει στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά.

Με κεφαλαιοποίηση €4,2 δισ., καθαρά κέρδη €481 εκατ. και οργανική δημιουργία κεφαλαίου που υπερβαίνει τις διανομές, η Bank of Cyprus εμφανίζει ισχυρή δυναμική και ευελιξία. Αν οι επικαιροποιημένοι στόχοι που θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο επιβεβαιώσουν συνέχιση ROTE σε επίπεδα high-teens και διανομές στο άνω όριο της πολιτικής, τότε η συζήτηση για την αποτίμηση ενδέχεται να μετατοπιστεί σε νέα βάση.

Απο πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή δείχνει να ετοιμάζεται να ανέβει στο επόμενο σκαλοπάτι που ορίζεται ανάμεσα στο εύρος διακύμανσης των €10 με €11,10.

