Αυξημένο-ενδιαφέρον-για-επαγγελματικά-ακίνητα

Ενισχυμένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον για ενοικίαση καταστημάτων και αποθηκών στον Πειραιά, ενώ ο δήμος Αθηναίων διατηρεί την πρώτη θέση σε όλη την περίοδο 2022–2025.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ιστοσελίδας spiotogatos για τις αναζητήσεις καταστημάτων στην Αττική, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επιχειρηματία και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη, ο Δήμος Αθηναίων κρατά την πρώτη θέση στη ζήτηση για ενοικίαση καταστήματος την τελευταία τετραετία.

Η Γλυφάδα διατηρείται σταθερά στη δεύτερη θέση με τον Πειραιά το 2025 να ανεβαίνει στην 3η θέση (από 6η το 2024), υποδηλώνοντας ισχυρότερη αναζήτηση χώρων στην ευρύτερη ζώνη του λιμανιού. Στην πρώτη δεκάδα παραμένουν «κλασικές» αγορές λιανικής (Χαλάνδρι, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Κηφισιά, Μαρούσι), ενώ η Νέα Ιωνία εμφανίζεται το 2025 στη 10η θέση, ως νέο σημείο ενδιαφέροντος.

Αναφορικά με τις ζητήσεις για logistics ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, όμως ο Πειραιάς ισχυροποιείται. Από το 2023 και μετά ανεβαίνει στη 2η θέση και μένει εκεί και το 2025, ενώ το Περιστέρι σταθεροποιείται ψηλά (3η θέση το 2025). Η σύνθεση της δεκάδας το 2025 δείχνει διεύρυνση ενδιαφέροντος σε περιοχές με βιοτεχνικό – αποθηκευτικό απόθεμα και προσβασιμότητα. Εμφανίζονται ή ανεβαίνουν στην κατάταξη, Αιγάλεω, Κορωπί, Αχαρνές, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, μαζί με Ηλιούπολη και Άγιο Δημήτριο.

Αγορά Γραφείων – Στοιχεία Δ’ Τριμήνου 2025

Η αγορά των γραφείων στο μεταξύ και σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, κατέγραψε αυξημένους ρυθμούς συναλλαγών, της τάξεως του 25% σε ετήσια βάση. Συνολικά για την Αθήνα, το απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 5.050.000 τ.μ., με συνολική διαθέσιμη επιφάνεια 462.000 τ.μ.. Η συνολική απορρόφηση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 170.000 τ.μ., ενώ τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 227.899 τ.μ. Το μέσο prime ενοίκιο για το σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκε στα 22,5 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα, με τη μέση prime απόδοση 6,58%.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας, το μέσο prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 30 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα, με την prime απόδοση στο 5,8%. Αντιστοίχως, στη Βορειοανατολική Αθήνα, στις περιοχές της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Μεσογείων, το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 29,5 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα και η prime απόδοση στο 6%, στη Βόρεια Αθήνα (άξονας Ε75), 16,5 ευρώ και 7%, στη Νότια Αθήνα, στους άξονες της Συγγρού και της Βουλιαγμένης στα 25 ευρώ και 6,3%, στον Πειραιά, στα 19 ευρώ και 6,9% και στις λοιπές περιοχές της Αττικής στα 15 ευρώ και 7,5%.

Σε ποιες τιμές αναζητούν κατοικία Έλληνες και ξένοι

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία των ζητήσεων για κατοικία βάσει τιμής. Αναλύθηκαν από τον Παπαγεωργιάδη, συγκρίνοντας τις προσδοκίες – εκτιμήσεις των Ελλήνων αγοραστών με αυτές των ξένων.

Το 2025 οι Έλληνες χρήστες αναζητούν αγορά κατοικίας με μέση τιμή 226.000 ευρώ στην Αττική και 152.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Οι χρήστες εκτός Ελλάδας εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης στην Αττική (244.000 ευρώ), αλλά χαμηλότερη στη Θεσσαλονίκη (130.000 ευρώ). Με άλλα λόγια στην Αττική οι ξένοι «ανεβάζουν» τον πήχη σε σχέση με τους Έλληνες, ενώ για τη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το αντίθετο.

Στην ενοικίαση κατοικίας το 2025, οι Έλληνες αναζητούν κατά μέσο όρο να μισθώσουν με 690 ευρώ/μήνα στην Αττική και με 505 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι χρήστες εκτός Ελλάδας κινούνται υψηλότερα, 740 ευρώ/μήνα στην Αττική και 565 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη.

Από την ανάλυση των ίδιων στοιχείων και την σύγκριση με το 2024, το 2025 η εικόνα διαφοροποιείται ως προς το εξής: Η εγχώρια ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική και στοχευμένη με τις «πιο ακριβές» αναζητήσεις να αφορούν το κέντρο της Αθήνας, τα Δυτικά Προάστια και τον δήμο της Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν τα Ανατολικά Προάστια της Αθήνας και τα Προάστια του Πειραιά.

Την ίδια στιγμή η διεθνής ζήτηση παραμένει αλλά συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες υποαγορές, όπως είναι τα Νότια και Βόρεια Προάστια της Αττικής και το υπόλοιπο της Αττικής. Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει μετάβαση από μια γενικευμένη πίεση τιμών σε μια φάση κατά την οποία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.