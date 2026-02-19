Αυστριακός-ορειβάτης-κατηγορείται-πως-άφησε-τη-σύντροφό-του-να-πεθάνει-από-το-ψύχος-στο-ψηλότερο-βουνό-της-χώρας

Ξεκίνησε η δίκη του Αυστριακού ορειβάτη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια μετά τον θάνατο της συντρόφου του από υποθερμία, όταν την άφησε κοντά στην κορυφή σε ανάβαση που είχε τραγική κατάληξη. Στην απολογία του, επέμεινε, μεταξύ άλλων, πως είναι ένας ερασιτέχνης αναβάτης, προσθέτοντας πως η σύντροφός του ήταν εκείνη που του ζήτησε να φύγει την κρίσιμη ώρα για να αναζητήσει βοήθεια.

Η 33χρονη Κέρστιν Γκέρτνερ, πέθανε από το ψύχος στις 19 Ιανουαρίου 2025, περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκροσγκλόκνερ, του υψηλότερου βουνού της Αυστρίας, έπειτα από ανάβαση άνω των 17 ωρών με τον 36χρονο σύντροφό της, Τόμας Πλάμπεργκερ.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η φερόμενη εσφαλμένη κρίση του Τόμας Π. και η προθυμία του, ως πιο έμπειρου ορειβάτη, να αναλάβει ρίσκα τον καθιστούν ποινικά υπεύθυνο για τον θάνατό της, σε μια υπόθεση που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για τα ορεινά αθλήματα και έχει προκαλέσει συζήτηση στην Αυστρία και πέραν αυτής.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Τόμας Π. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Η ανάβαση που εξελίχθηκε με δραματικό τρόπο

Το ζευγάρι ξεκίνησε την ανάβαση το πρωί της 18ης Ιανουαρίου, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν, με αποτέλεσμα να παλεύουν στο σκοτάδι και σε θερμοκρασίες που έπεσαν σχεδόν στους -9 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση ψύχους -20 βαθμών και ριπές ανέμου έως 45 μίλια την ώρα. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου του Ίνσμπρουκ, όπου διεξάγεται από σήμερα η δίκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τόμας Π. άφησε την Κέρστιν Γ. περίπου στις 2 τα ξημερώματα, σε κατάσταση εξάντλησης και χωρίς επαρκή προστασία, όταν κατέβηκε από το βουνό για να ζητήσει βοήθεια. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του, Κουρτ Γέλινεκ, χαρακτήρισε τον θάνατο της Κέρστιν Γ. «τραγικό δυστύχημα».

Στην ακόλουθη φωτογραφία διακρίνεται το σημείο στο οποίο είχε φτάσει το ζευγάρι των ορειβατών

Ο ανώτερος εισαγγελέας Χανσγιεργκ Μάιρ και η ομάδα του επικαλούνται τη νομική έννοια του «ατύπως αναλαμβάνοντος ρόλο οδηγού βουνού», σύμφωνα με την οποία το άτομο με τη μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση, ως βασικός λήπτης αποφάσεων, φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη.

Οι κατηγορίες

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Τόμας Π. ότι παρέβη τις υποχρεώσεις του ως πιο έμπειρος ορειβάτης, απαριθμώντας εννέα σοβαρά σφάλματα. Μεταξύ αυτών, ότι συνέχισε την ανάβαση παρότι η Κέρστιν Γ. «δεν είχε ποτέ πραγματοποιήσει αλπική διαδρομή τέτοιας διάρκειας, δυσκολίας και υψομέτρου» και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι το ζευγάρι ξεκίνησε δύο ώρες αργότερα από το συνιστώμενο και ότι δεν διέθετε επαρκή εξοπλισμό για έκτακτη διανυκτέρευση. Οι αρχές σημειώνουν ακόμη ότι ο Τόμας Π. δεν ενημέρωσε τη σύντροφό του πως οι μπότες snowboard που φορούσε ήταν ακατάλληλες για το συγκεκριμένο έδαφος.

Οι εισαγγελείς αποδίδουν επίσης αμέλεια στο γεγονός ότι δεν αποφάσισε να επιστρέψουν εγκαίρως, ούτε κάλεσε άμεσα σε βοήθεια πριν πέσει η νύχτα, ενώ –κατά το κατηγορητήριο– δεν έστειλε σήμα κινδύνου σε ελικόπτερο διάσωσης που πέρασε από την περιοχή.

«Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ο κατηγορούμενος άφησε τη σύντροφό του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη, περίπου 50 μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής του Γκροςγκλόκνερ», ανέφερε ο Μάιρ.