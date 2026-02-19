ΑI Summit στην Ινδία: Η αμήχανη στιγμή που έγινε viral και φανέρωσε τον υπόγειο πόλεμο OpenAI – Anthropic

Μερικές φορές μια εικόνα λέει περισσότερα από χίλιες δηλώσεις. Στο India AI Impact Summit, η πιο συζητημένη στιγμή δεν ήταν κάποιο τεχνολογικό λανσάρισμα, ούτε μια φιλόδοξη εξαγγελία για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν ένα… χέρι που δεν κρατήθηκε.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Narendra Modi, κάλεσε στη σκηνή τους ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου για την καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία. Ανάμεσά τους ήταν ο Σαμ Όλτμαν και ο Ντάριο Αμοντέι – οι επικεφαλής των ανταγωνιστικών κολοσσών τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic.

Και εκεί, μπροστά στις κάμερες, αποτυπώθηκε μια αμηχανία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η σκηνή που «πάγωσε» το κοινό και έβαλε φωτιά στα social media

Μετά την κεντρική ομιλία, οι VIP προσκεκλημένοι ανέβηκαν στη σκηνή για το αναμνηστικό στιγμιότυπο. Ο Μόντι στάθηκε στο κέντρο, κρατώντας τα χέρια των δύο CEO που βρίσκονταν δίπλα του και παρότρυνε τους πάντες να ενώσουν τα χέρια τους και να τα υψώσουν για τη φωτογραφία.

Ωστόσο, όταν ήρθε η στιγμή να σχηματιστεί η αλυσίδα των χεριών ανάμεσα στον Όλτμαν και τον Αμοντέι, οι δύο άνδρες δεν συνεργάστηκαν. Αντί να κρατηθούν, ύψωσαν τις γροθιές τους στον αέρα.

Το στιγμιότυπο ήταν σύντομο, αλλά αρκετό. Οι κάμερες κατέγραψαν την αμηχανία. Τα social media την απογείωσαν.

This is so hilarious. Nothing can make Sam and Dario hold hands, not even the Prime Minister of India! pic.twitter.com/aRKsjSFXM9 — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) February 19, 2026

Το βίντεο έγινε τάση στο Χ μέσα σε λίγες ώρες, με χιλιάδες σχόλια να εστιάζουν στη «γλώσσα του σώματος» των δύο ανδρών. Άλλοι μίλησαν για «ψυχρό πόλεμο της AI», άλλοι για «την πιο passive aggresive φωτογραφία του 2026».

Η αλήθεια είναι ότι η αμηχανία δεν έπεσε από τον ουρανό.

Η ρήξη που έγινε ανταγωνισμός

Ο Ντάριο Αμοντέι δεν είναι απλώς ένας ανταγωνιστής του Σαμ Όλτμαν. Υπήρξε αντιπρόεδρος έρευνας στην OpenAI πριν αποχωρήσει το 2021, επικαλούμενος διαφωνίες για την κατεύθυνση της εταιρείας.

Το 2023 είχε δηλώσει ότι η απλή κλιμάκωση των μοντέλων δεν αρκεί: «Χρειάζεται κάτι πέρα από το να αυξάνεις την υπολογιστική ισχύ — χρειάζεται ευθυγράμμιση και ασφάλεια. Δεν διδάσκεις αξίες σε ένα μοντέλο απλώς ρίχνοντας περισσότερη υπολογιστική ισχύ».

Η Anthropic, που ίδρυσε μαζί με την αδελφή του και πρώην στελέχη της OpenAI, έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω στην έννοια της «ασφαλούς AI», με το chatbot Claude να προβάλλεται ως πιο προσεκτικό και ελεγχόμενο. Η OpenAI, από την άλλη, έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στρατηγική ταχείας ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης, με το ChatGPT να αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Η διαφωνία τους δεν είναι προσωπική. Είναι στρατηγική — και φιλοσοφική.

Ένα στιγμιότυπο, πολλαπλά μηνύματα

Το περιστατικό στη σκηνή του summit δεν αποτελεί «διπλωματικό» επεισόδιο. Αλλά λειτουργεί ως συμβολική εικόνα μιας ευρύτερης σύγκρουσης για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Η μάχη δεν αφορά μόνο το ποιος θα κυριαρχήσει εμπορικά. Αφορά το πώς θα χτιστεί η επόμενη γενιά συστημάτων: με έμφαση στην ταχύτητα και την κλίμακα ή στην προληπτική ασφάλεια και τον αυστηρό έλεγχο.

Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που, μπροστά στις κάμερες, τα χέρια δεν ενώθηκαν. Γιατί στον κόσμο της AI, οι συμμαχίες είναι προσωρινές. Οι στρατηγικές διαφορές, όμως, μένουν.