ΔΕΗ: Γιατί το ιταλικό ενεργειακό διάταγμα δεν αλλάζει το επενδυτικό story

Οι ρυθμιστικές ανησυχίες σκιάζουν τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο — η ανάλυση της AXIA Ventures εξηγεί γιατί η ΔΕΗ παραμένει ανθεκτική, με τιμή-στόχο τα €25,40 και σύσταση BUY.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Σύσταση Τιμή-Στόχος BUY €25,40 Τρέχουσα τιμή (18/2/2026) €18,97 Upside ~34% Κεφαλαιοποίηση €6,60 δισ. EV (Επιχειρησιακή Αξία) €13,89 δισ. Free Float 61,9% 52-εβδ. Υψηλό / Χαμηλό €20,56 / €11,72

Ο ευρωπαϊκός ενεργειακός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένης ρυθμιστικής αβεβαιότητας. Η ανακοίνωση του ιταλικού σχεδίου νόμου για την ενέργεια, σε συνδυασμό με δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ για πιθανή αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής της αγοράς ηλεκτρισμού, έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για πίεση στα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών ενέργειας και επιβράδυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Η ανάλυση της AXIA Ventures, που εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, αντιμετωπίζει κατά μέτωπο αυτές τις ανησυχίες για τη ΔΕΗ (PPC S.A.) και καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: δεν υπάρχει εκτροχιασμός του επενδυτικού story. Η σύσταση διατηρείται σε BUY με αμετάβλητη τιμή-στόχο τα €25,40, που αντιπροσωπεύει αναμενόμενη υπεραπόδοση άνω του 33% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Το ιταλικό νομοσχέδιο και η ευρωπαϊκή συζήτηση

Στα μέσα Φεβρουαρίου, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο ενεργειακό νομοσχέδιο που εισάγει αποζημιώσεις στους παραγωγούς ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Στόχος η μείωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού και η άμεση ανακούφιση ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η πρόταση έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με το Target Model της ΕΕ και αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις: αύξηση εξαγωγών ηλεκτρισμού από την Ιταλία, πίεση στην κερδοφορία υφιστάμενων ΑΠΕ παραγωγών εντός και εκτός Ιταλίας, και ενδεχόμενη αποτροπή νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παραμένει αβέβαιο αν το νομοσχέδιο θα λάβει την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γερμανός Καγκελάριος Friedrich Merz ζήτησε τακτική επανεξέταση του ETS, ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen άνοιξε τη συζήτηση για πιθανή αναθεώρηση του σχεδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένης της λογικής merit order.

«Το ιταλικό νομοσχέδιο αποκλίνει από το πλαίσιο Target Model της ΕΕ και παραμένει αβέβαιο αν θα λάβει ευρωπαϊκή έγκριση. Για όσο χρόνο αυτό εκκρεμεί, οι αγορές ενδέχεται να υπερεκτιμούν τον κίνδυνο μετάδοσης.»

AXIA Ventures Research — Flash Note, 19/2/2026

Για την Ελλάδα: οι συνέπειες θα ήταν μεγαλύτερες από τα οφέλη

Το κρίσιμο ερώτημα για τους επενδυτές δεν είναι μόνο τι συμβαίνει στην Ιταλία, αλλά αν η Ελλάδα θα ακολουθήσει παρόμοιο δρόμο. Η απάντηση της AXIA είναι κατηγορηματικά αρνητική.

Σε ό,τι αφορά τον άμεσο αντίκτυπο, η Ελλάδα συνδέεται με την Ιταλία μέσω διασύνδεσης 500MW. Αν το ιταλικό νομοσχέδιο ψηφιστεί, θεωρητικά θα μπορούσε να επηρεαστεί η ελληνική αγορά ημέρας (DAM). Ωστόσο, λόγω περιορισμών χωρητικότητας και των ήδη υψηλών χονδρεμπορικών τιμών στην Ιταλία, η επίπτωση αυτή εκτιμάται ως αμελητέα.

Η ουσιαστικότερη ερώτηση είναι αν η ελληνική κυβέρνηση θα εξετάσει ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο. Η απάντηση παραμένει αρνητική: μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε άμεσα τη στρατηγική επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, ενώ σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων περικοπών παραγωγής λόγω κορεσμού δικτύου, η πτώση των χονδρεμπορικών τιμών θα πλήττε την κερδοφορία των παραγωγών και τους πιστωτές τους.

Τέσσερις παράγοντες που προστατεύουν τη ΔΕΗ

Ακόμη και σε ένα υποθετικό σενάριο υιοθέτησης παρόμοιων μέτρων, η AXIA εντοπίζει τέσσερις δομικούς παράγοντες που θα αμβλύνουν τον αντίκτυπο στη ΔΕΗ:

01 Αντίδραση ΑΠΕ παραγωγών Τα bids των παραγωγών ΑΠΕ αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η παραγωγή τους είναι αναγκαία για τη λειτουργία του συστήματος — ιδίως σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. 02 Sunset Effect λιγνίτη Η σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων δημιουργεί «ηλιοβασίλεμα» ακριβότερης θερμικής παραγωγής, γεγονός που ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές ισορροπίας της αγοράς. 03 Δυναμική ζήτησης Ανατολικής Ευρώπης Η μεσο-μακροπρόθεσμη ζήτηση ηλεκτρισμού — και ιδίως οι ανάγκες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας — αναμένεται να διατηρήσουν υψηλές τις ελληνικές χονδρεμπορικές τιμές. 04 Ενοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο Το integrated model της ΔΕΗ επιτρέπει συνεχή βελτιστοποίηση κερδοφορίας και διατήρηση του ενοποιημένου περιθωρίου κέρδους σε στοχευμένα επίπεδα, ανεξάρτητα από διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Στοιχεία που θεμελιώνουν την ανάλυση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ — ΔΕΗ, ΦΕΒ. 2026

Παράμετρος Τιμή / Εκτίμηση Σχόλιο Αναλυτή Σύσταση (Rating) BUY Διατηρείται αμετάβλητη Τιμή-στόχος €25,40 Περιθώριο ανόδου ~34% Τρέχουσα τιμή (18/2/2026) €18,97 Εύρος 52 εβδ.: €11,72–€20,56 Κεφαλαιοποίηση αγοράς €6,60 δισ. Free float 61,9% EV (Επιχειρησιακή Αξία) €13,89 δισ. Αντικατοπτρίζει επενδ. πλάνο ΑΠΕ Διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας 500 MW Περιορισμένο ρίσκο μετάδοσης Πιθανότητα ελλην. νομοσχεδίου Πολύ χαμηλή Ασυμβίβαστο με στρατηγική ΑΠΕ Αντίκτυπος στη DAM Αμελητέος Λόγω capacity constraints Έγκριση από ΕΕ Αβέβαιη Αποκλίνει από Target Model Κύριοι μέτοχοι ΕΕΣΥΠ 34,1% CVC 10,3% · Vanguard 2,2% · BlackRock 1,4%

Συμπέρασμα: Η ΔΕΗ παραμένει ισχυρή επιλογή

Παρά τη ρυθμιστική αβεβαιότητα που πλανάται πάνω από τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο, η AXIA Ventures καταλήγει ότι η επενδυτική υπόθεση για τη ΔΕΗ παραμένει ακέραιη. Ο συνδυασμός ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου, μιας στρατηγικής εστιασμένης στις ΑΠΕ, και μιας κυβέρνησης που δεν θα ρισκάρει να υπονομεύσει το αναπτυξιακό αφήγημα της «πράσινης ενέργειας», δημιουργεί ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ιταλικές ή γερμανικές ομόλογες εταιρείες.

Με μετοχή που έχει ήδη ενισχυθεί 39% σε ετήσια βάση και εξακολουθεί να προσφέρει περιθώριο ανόδου άνω του 33% έναντι της τιμής-στόχου των €25,40, η ΔΕΗ παραμένει μια από τις πιο ισχυρές επενδυτικές προτάσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.

- AXIA Ventures Group / Alpha Finance — Flash Note, 19 Φεβρουαρίου 2026. Αναλυτής: Constantinos Zouzoulas. Το παρόν άρθρο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ενέχουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κεφαλαίου.