Ζευγάρι-Βρετανών-ταξίδευε-με-μηχανή-στο-Ιράν,-συνελήφθη-και-καταδικάστηκε-σε-10ετη-κάθειρξη-για-κατασκοπεία

Απίστευτη περιπέτεια για ένα ζευγάρι Βρετανών που κρατείται στο Ιράν και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών με την κατηγορία της «κατασκοπείας», σε μια απόφαση που η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε «απολύτως αδικαιολόγητη».

Η Λίντσεϊ και ο Κρεγκ Φόρμαν συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ταξίδευαν στη χώρα με μοτοσικλέτα, και τέθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Το ζευγάρι, με καταγωγή από το Ιστ Σάσεξ, κρατείται στις φυλακές Εβίν της Τεχεράνης και αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Η απόφαση αυτή είναι απολύτως σοκαριστική και εντελώς αδικαιολόγητη. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τις ενέργειες με την ιρανική κυβέρνηση μέχρι να δούμε τον Κρεγκ και τη Λίντσεϊ Φόρμαν να επιστρέφουν με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επανενώνονται με την οικογένειά τους. Στο μεταξύ, προτεραιότητά μας είναι η ευημερία τους και θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε προξενική συνδρομή, όπως και στις οικογένειές τους».

Ο Τζο Μπένετ, γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, δήλωσε στο ITV News ότι ενημερώθηκαν για την ποινή την περασμένη εβδομάδα και ότι η οικογένειά του είναι «βαθιά ανήσυχη» για την κατάσταση της υγείας τους και για την «έλλειψη διαφάνειας» στη δικαστική διαδικασία.

«Οι γονείς μου καταδικάστηκαν σε δέκα χρόνια φυλάκισης ύστερα από μια δίκη που διήρκεσε μόλις τρεις ώρες και κατά την οποία δεν τους επετράπη να παρουσιάσουν υπεράσπιση», ανέφερε. «Έχουν αρνηθεί σταθερά τις κατηγορίες. Δεν έχουμε δει κανένα στοιχείο που να στηρίζει την κατηγορία της κατασκοπείας. Μας είχαν πει προηγουμένως ότι μετά την ανακοίνωση της ποινής θα ακολουθούσαν περαιτέρω ενέργειες. Ελπίζουμε πλέον ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα κινηθεί αποφασιστικά και θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να διασφαλίσει την απελευθέρωσή τους» πρόσθεσε.

Τον Ιανουάριο, ο Μπένετ είχε εμφανιστεί μαζί με τον πρώην κρατούμενο Ανούσεχ Ασούρι και τον Ρίτσαρντ Ράτκλιφ.

Ο Ράτκλιφ είχε ηγηθεί δημόσιας εκστρατείας, που περιλάμβανε δύο απεργίες πείνας, προκειμένου να επιτύχει την απελευθέρωση της συζύγου του, Ναζανίν Ζαγάρι-Ράτκλιφ, από το Ιράν. Είχε παραδώσει, στα σκαλιά της Ντάουνινγκ Στριτ, ψήφισμα με 70.000 υπογραφές, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, ο Κρεγκ Φόρμαν είχε απευθύνει ένα μονολεκτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Μία λέξη: βοήθεια. Τελεία», δήλωσε στο ITV News. «Δεν καταλαβαίνω γιατί βρισκόμαστε εδώ επί 13 μήνες, κρατούμενοι ως όμηροι το 2026. Σε ποια εποχή συμβαίνει αυτό; Πότε θα τελειώσει;».

Περιέγραψε, ακόμα, ότι κρατείται σε «κελί οκτώ ποδιών (περίπου 2,5 μέτρα) με μια τρύπα στο πάτωμα και έναν νιπτήρα» και αναφέρθηκε στις επιπτώσεις 57 ημερών απομόνωσης, λέγοντας: «Συναισθηματικά και σωματικά με διέλυσε».

Η Λίντσεϊ Φόρμαν, μιλώντας στο BBC, πριν από την ανακοίνωση της ποινής της, ανέφερε ότι είχε μεταβεί στη χώρα στο πλαίσιο μιας «παγκόσμιας πρωτοβουλίας με επίκεντρο το καλό».

«Ήρθα εδώ ως μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για να εστιάσω στο καλό, να αναζητήσω την ενότητα μέσα στην ανθρωπότητα, και αυτό δεν έχει αλλάξει», δήλωσε. «Αντίθετα, αν κάτι έχει αλλάξει, είναι ότι η επιθυμία μου να βρω όσα μας ενώνουν είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Το ζευγάρι αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου στην Τεχεράνη τις επόμενες ημέρες. Ο Κρεγκ Φόρμαν ανέφερε ότι οι σπάνιες συναντήσεις με τη σύζυγό του είναι εκείνες που του δίνουν δύναμη. «Ξέρω ότι η φυλακή της απέχει μόλις 70 μέτρα και τη βλέπω μία φορά τον μήνα», είπε. «Για εμένα και για τη Λίντσεϊ, το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον είναι το μόνο που μας κρατά αυτή τη στιγμή. Αγαπώ βαθιά τη σύζυγό μου. Είναι ο έρωτας της ζωής μου».