Η Ασία ακολούθησε τα κέρδη της Wall Street – Ιστορικό υψηλό για τον Kospi στη Νότια Κορέα

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη (19/2), καθώς οι αγορές της περιοχής ακολούθησαν τα κέρδη της Wall Street και αρκετά χρηματιστήρια στην Ασία επανεκκίνησαν τις συναλλαγές τους μετά τις αργίες για το Σεληνιακό Νέο Έτος.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Kospi ενισχύθηκε περισσότερο από 3,09%, κινούμενος στις 5,677.25 μονάδες, αγγίζοντας νέο ρεκόρ, με τις βαριές μετοχές του δείκτη, Samsung Electronics και SK Hynix, να σημειώνουν άνοδο 4,86% και 1,59% αντίστοιχα. Το νοτιοκορεατικό γουόν υποχώρησε περίπου 0,2%, διαπραγματευόμενο γύρω στα 1.446,3 έναντι του δολαρίου.

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Yoon Suk Yeol, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε ισόβια κάθειρξη, αφού δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ηγετικό ρόλο σε εξέγερση κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης προσπάθειάς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο το Δεκέμβριο του 2024.

«Μετά από σχεδόν διπλασιασμό το 2025, η Κορέα είναι και πάλι η κορυφαία αγορά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», ανέφερε η Goldman Sachs σε πρόσφατο σημείωμά της. «Ενώ πολλοί επενδυτές αναρωτιούνται αν θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους έπειτα από τόσο ισχυρή απόδοση, θεωρούμε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς».

Επισημαίνεται ότι η επενδυτική τράπεζα προβλέπει αύξηση 120% για τις κορεατικές μετοχικές αγορές το 2026, μετά από άνοδο 36% το 2025.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 4,68%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 9,086.20 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 0,77% στις 57,547.00 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 1,12%.

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ και στην ηπειρωτική Κίνα παραμένουν κλειστές λόγω των διακοπών για το Σεληνιακό Νέο Έτος.