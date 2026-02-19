Η-ibm-υποστηρίζει-την-eurobank-στην-ανάλυση-σχολίων-πελατών-μέσω-λύσεων-ΤΝ

Η IBM ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Eurobank, κορυφαίο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, στο πλαίσιο αξιοποίησης λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για την υποστήριξη της ανάλυσης σχολίων πελατών και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής της προσέγγισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank αξιοποιεί δυνατότητες της πλατφόρμας ΤΝ και δεδομένων watsonx της ΙΒΜ για την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση σχολίων πελατών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της εμπειρίας τους και την υποστήριξη εσωτερικών ομάδων στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα.

To IBM watsonx έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει οργανισμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας ευελιξία στην επιλογή και αξιοποίηση γλωσσικών μοντέλων, καθώς και δυνατότητες διακυβέρνησης και ελέγχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια.

Μέσω της ανάλυσης των σχολίων πελατών, η Eurobank επιδιώκει:

τη βελτίωση της κατανόησης των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών,

την υποστήριξη της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών,

την ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.

Η αξιοποίηση λύσεων ΤΝ συμβάλλει στην ταξινόμηση και ανάλυση μεγάλου όγκου ποιοτικών δεδομένων, όπως των σχολίων από έρευνες ικανοποίησης, προσφέροντας πρόσθετα εργαλεία κατανόησης των παραγόντων που επηρεάζουν τη θετική ή αρνητική εμπειρία.

Ο Κωνσταντίνος Τσιπτσής, Βοηθός Γενικός Διευθυντής – Επικεφαλής Διαχείρισης Αξίας Πελάτη & Τεχνητής Νοημοσύνης της Eurobank, δήλωσε: “Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την IBM, αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που υποστηρίζουν τη συνεχή μας προσπάθεια να κατανοούμε καλύτερα τη φωνή του πελάτη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύουμε την αξιοποίηση ποιοτικών δεδομένων με οργανωμένο και υπεύθυνο τρόπο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας που προσφέρουμε“.

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος, Διευθυντής της IBM Technology, υπογράμμισε: “Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με την Eurobank, καθώς αποτελεί μόνο την αρχή προς την αξιοποίηση της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελάτων. Με ξεκάθαρη στρατηγική ανοιχτών διαδικασιών και διακυβέρνησης, η IBM παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση, διασφαλίζοντας ότι η Eurobank θα ωφεληθεί στο μέγιστο βαθμό από την τεχνολογία Generative AΙ“.