Με-«σφραγίδα»-ΜΕΤΚΑ-Μεσόγειος-η-μονάδα-αποβλήτων-Καβάλας-αξίας-81,76-εκατ.

«Έπεσαν» υπογραφές με το ανάδοχο σχήμα των ΜΕΤΚΑ και Μεσόγειος Aqua για την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Καβάλα.

Προχωρά ένα ακόμα έργο διαχείρισης αποβλήτων στην περιφέρεια με την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, εν προκειμένω στην Καβάλα. Πριν από 10 ημέρες, στις 9/02/2026, υπεγράφη στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας η σύμβαση με το ανάδοχο σχήμα ΜΕΤΚΑ – Μεσόγειος AQUA για την «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας & Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας».

Η αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία με ΦΠΑ είναι 101,38 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 81,76 εκατ. ευρώ). Τον διαγωνισμό «έτρεξε» η «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το έργο αφορά στην κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) & προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 t/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 5.957 t/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. Περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης, επιτυγχάνοντας την ενεργειακή αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την κατασκευή των εγκαταστάσεων, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας έξι μηνών, καθώς και την κανονική λειτουργία της μονάδας για έξι έτη, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης.

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά: (Β1) στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι (6) έτη, (Β2) σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, (Β3) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού και (Β4) στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμό για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 96 μήνες, με εκτιμώμενη αξία 43.599.897,66 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 38.159.031,34 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, ενώ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα που υλοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα, το οποίο εντάσσεται στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.