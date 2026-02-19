Με-το-όπλο-παρά-πόδα-Ισραήλ-και-Ιράν,-όλοι-«βλέπουν»-αποτυχία-των-συνομιλιών-για-τα-πυρηνικά-της-Τεχεράνης:-Ο-Νετανιάχου-περιμένει-το-πράσινο-φως-από-τον-Τραμπ

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα να λάβει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ ώστε να εξαπολύσει επίθεση κατά των εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, ανέφερε την Τετάρτη η ισραηλινή κρατική τηλεόραση KAN.

Ωστόσο, η ίδια πηγή που μίλησε στο δίκτυο πρόσθεσε ότι, εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση.

Αν υπάρξει επίθεση, αυτή θα γίνει σύντομα, όπως είναι εξάλλου η γενική εκτίμηση.

Η πληροφορία έρχεται την ώρα που κλιμακώνεται η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με μαχητικά και άλλα αεροσκάφη (όπως ιπτάμενα ραντάρ και εναέριο ανεφοδιασμού) να καταφτάνουν τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα στην περιοχή αναμένεται να φτάσει και το αεροπλανοφόρο Ford που θα φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά του Ισραήλ, στα τέλη της εβδομάδας.

Το ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν μήνυμα ότι το Ισραήλ θα λάβει προειδοποίηση λίγες ημέρες πριν από μια επίθεση στο Ιράν. Χωρίς να αποκλείεται να πραγματοποιήσουν οι δύο χώρες κοινή επίθεση. Όπως συνεχίζει το ΚΑΝ, στο Ισραήλ λένε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν με τρόπο που θα αιφνιδίαζε το Ισραήλ.

Σε παράλληλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νεταμνιάχου διέταξε τις Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμαστούν για την πιθανότητα πολέμου με το Ιράν, ενώ αναφορές στα μέσα ενημέρωσης φέρουν τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να είναι σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Έγινε ακόμη γνωστό αργά την Τετάρτη ότι η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής και ασφάλειας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη αναβλήθηκε για την Κυριακή.

Παρά ταύτα, δεν έχει κλείσει η πόρτα του διαλόγου, αλλά τα χρονικά περιθώρια για μια συμφωνία δεν είναι άπειρα. Θα ήταν «πολύ σοφό» εκ μέρους του Ιράν να συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, είπε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ που διαβεβαίωσε ότι η διπλωματία είναι η «πρώτη επιλογή» του Τραμπ όσον αφορά το Ιράν.

Ετοιμάζεται και το Ιράν

Ενώ συμβαίνουν αυτά στον άξονα ΗΠΑ-Ισραήλ, οι ηγέτες του Ιράν επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζονται με ταχείς ρυθμούς για πόλεμο, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών αποτύχουν, όπως τονίζει η Wall Street Journal.

Η Τεχεράνη αναπτύσσει τις δυνάμεις της, διασπείρει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οχυρώνει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επεκτείνει την καταστολή των αντιφρονούντων. Οι κινήσεις αυτές, αναφέρει ακόμη η αμερικανική εφημερίδα, αντικατοπτρίζουν την πεποίθηση των ηγετών του Ιράν ότι διακυβεύεται η επιβίωση του ίδιου του καθεστώτος.

Αν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωνε ότι οι συνομιλίες είχαν σημειώσει πρόοδο, η ιρανική κυβέρνηση φοβάται πλέον ότι το χάσμα μεταξύ αυτού που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η Τεχεράνη και αυτού που είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί η Ουάσινγκτον μπορεί να είναι αγεφύρωτο.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει η WSJ, το Ιράν επιδεικνύει τη στρατιωτική του δύναμη όσο καλύτερα μπορεί, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν την ικανότητα να διαταράξουν το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και να πλήξουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται ασκήσεις όχι μακριά από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο πλέει στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Η Τεχεράνη διαθέτει περίπου 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να χτυπήσουν μέχρι το Ισραήλ. Διαθέτει επίσης σημαντικά αποθέματα πυραύλων μικρού βεληνεκούς που μπορούν να φτάσουν τις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και σημαντικά αποθέματα αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ και τορπιλακάτων.

Το Ιράν έχει δοκιμάσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του σε σειρά ασκήσεων που εστίαζαν στην ανταπόκριση σε πιθανές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως είναι κατεξοχήν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, ο δήμος της Τεχεράνης έχει προσδιορίσει σταθμούς του μετρό, χώρους στάθμευσης και άλλες τοποθεσίες που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως καταφύγια.