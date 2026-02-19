Μικροδέματα από ασιατικές πλατφόρμες: «Καμπανάκι» από την ΕΣΕΕ – Φόβοι για «νέο τσουνάμι επικίνδυνων προϊόντων έως ότου εφαρμοστεί ο δασμός»

Με τον δασμό των 3 ευρώ το εμπόριο κέρδισε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος θα είναι μακρύς, τονίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα «παράθυρα» που μένουν ανοιχτά για τις ασιατικές πλατφόρμες μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου για τα μικροδέματα.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει πως «η απόφαση της Ε.Ε με την οποία αποσαφηνίζεται το από 01/07/2026 καθεστώς επιβολής δασμού 3 ευρώ στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες ισχυροποιεί την άμυνα του ευρωπαϊκού εμπορίου απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου».

Στην απόφαση διευκρινίζεται πως όλα τα αγαθά που αποστέλλονται σε μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ θα επιβαρύνονται με σταθερό τελωνειακό δασμό 3 ευρώ, ανά κατηγορία προϊόντος. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, πρόκειται για ένα ποιοτικό άλμα στον τρόπο εφαρμογής του δασμού, το οποίο είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων πιέσεων που άσκησε η ΕΣΕΕ μαζί με τους ευρωπαϊκούς φορείς εκπροσώπησης των εμπορικών επιχειρήσεων, τόσο πριν όσο και μετά την σημαντική πολιτική απόφαση του ECOFIN τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία είχε δρομολογήσει την επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ στα μικροδέματα κατά δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2026 αντί του 2028.

«Στην πράξη, η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι η τελική δασμολογική επιβάρυνση μπορεί να είναι πολλαπλάσια των 3 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των διαφορετικών κατηγοριών ειδών που περιέχονται σε κάθε δέμα. Ετσι ενισχύεται ουσιαστικά ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του μέτρου, ιδιαίτερα στις μαζικές αποστολές προιόντων χαμηλής αξίας» εξηγεί η ΕΣΕΕ.

«Κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται»

Τονίζει ωστόσο πως «κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται καθώς, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για ολόκληρο το α’ εξάμηνο του 2026 ο δασμός των 3 ευρώ δεν θα επιβάλλεται στα μικροδέματα. Μια περίοδο κατά την οποία:

Η ανταγωνιστικότητα του εμπορίου και ολόκληρης της ευρωπαικής οικονομίας βάλλεται πανταχόθεν όπως οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν στην πρόσφατη άτυπη σύνοδο κορυφής.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Ε. καταδεικνύουν εκρηκτική αύξηση των μικροδεμάτων, αλλά και αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης, χειραγώγηση μέσω των social media, καθώς και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Η ΕΣΕΕ εκτιμά πως οι ασιατικοί «γίγαντες» του ηλεκτρονικού εμπορίου θα σπεύσουν τους πρώτους έξι μήνες του 2026 να εκμεταλλευτούν κάθε «παράθυρο» και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να προωθήσουν διαφημιστικά και εμπορικά τα προϊόντα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές, για να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη πριν την εφαρμογή του νέου δασμολογικού καθεστώτος που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026.

«Νέο τσουνάμι επικίνδυνων προϊόντων έως ότου εφαρμοστεί ο δασμός των 3 ευρώ;»

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία απέστειλε επιστολή προς την αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία θέτοντας «τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν:

Με ποιες ενέργειες θα προστατεύσει η Ε.Ε. τις ευρωπαικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από αθέμιτες πρακτικές και νέο «τσουνάμι» επικίνδυνων προϊόντων έως ότου εφαρμοστεί ο δασμός των 3 ευρώ;

Με ποιον τρόπο θα ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι πριν και μετά την εφαρμογή του νέου δασμού, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας των προϊόντων;

Τι θα ισχύσει μετά την 1η Ιουλίου για τις πλατφόρμες που διατηρούν αποθήκες προιόντων σε κράτη – μέλη της Ε.Ε.; Θα επιβάλλεται και σε αυτές ο δασμός των 3 ευρώ και πώς;».

Στ. Καφούνης: «Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση»

«Οι αποσαφηνίσεις της Ε.Ε. για τον δασμό των 3 ευρώ συνιστούν ένα νέο κεκτημένο του ελληνικού και του ευρωπαϊκού εμπορίου απέναντι στον ασύμμετρο πόλεμο που δέχεται από τις ασιατικές πλατφόρμες» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Στ. Καφούνης.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, η πλήρης και οριστική αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού για το ευρωπαϊκό και ελληνικό εμπόριο δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας. «Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση για το επόμενο διάστημα έως την 1η Ιουλίου, καθώς είναι σίγουρο πως θα ενταθεί η επίθεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές με δισεκατομμύρια πακέτα τα οποία περιέχουν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, πολλά εκ των οποίων και επικίνδυνα όπως αποδεικνύεται σε εργαστηριακούς ελέγχους, καθώς δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας και τις πιστοποιήσεις της Ε.Ε..».

«Έως την πλήρη τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. που αναμένεται το 2028 είναι πολλά που μπορεί και οφείλει να κάνει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση μίας πραγματικά ενιαίας αγοράς με ίσους κανόνες για όλους. Μετά τις δραματικές παραδοχές των ίδιων των Ευρωπαίων ηγετών για το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεν υπάρχουν περιθώρια ολιγωρίας. Απαιτούνται αποφάσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του ευρωπαικού εμπορίου» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.