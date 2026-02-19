Ο-Παύλος-Μαρινάκης-εγκαινίασε-το-πολιτικό-του-γραφείο

Τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος, μετά την πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών στις εκλογές του 2027, για πρώτη φορά, έγιναν απόψε .

Τον αγιασμό του γραφείου τέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ.

Το «παρών» έδωσαν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης έχει διατελέσει Γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους, υπουργοί, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, πρόεδροι συλλόγων και μεγάλων επιμελητηρίων, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων, καθώς και άνθρωποι της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών.

Στην ομιλία του, ο Παύλος Μαρινάκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, δηλώνοντας συγκινημένος από την μαζική προσέλευση και τονίζοντας ότι η πολιτική για εκείνον είναι πρωτίστως ευθύνη και λογοδοσία.

Ο Παύλος Μαρινάκης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τις ευκαιρίες που του έχει δώσει και τόνισε πως σε εκείνον οφείλει πολλά από όσα έχει ζήσει μαζί με όλους τους συνοδοιπόρους του στο κόμμα αλλά και επεσήμανε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που δίνει ουσιαστικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους λέγοντας ότι «κάθε μέρα είναι ένα μάθημα δίπλα σε έναν άνθρωπο αξιοπρεπή έναν ηγέτη για όλους τους Έλληνες».

«Πριν από περίπου δέκα χρόνια, είχε βγει ένα σύνθημα “η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς”. Είναι το πολιτικό σύνθημα που με έχει στιγματίσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο και το κατάλαβα πολλά χρόνια μετά. Δεν στιγμάτισε μόνο εμένα. Στιγμάτισε πολλούς ανθρώπους που μπορεί να είχαν πολυετή ενασχόληση με την πολιτική, αλλά μπορεί να μην είχαν ούτε μία μέρα ασχοληθεί με αυτήν και αυτό φάνηκε και το 2016 και το 2019 και το 2023. Ποια είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς; Είναι η Ελλάδα που εργάζεται. Η Ελλάδα που υπομένει. Είναι αυτά τα υπόγεια και σιωπηρά ρεύματα ανθρώπων που κινητοποιούνται όταν βλέπουν ότι απειλούνται τα κεκτημένα τους. Είναι εκείνοι που αγωνίζονται για την οικογένειά τους, για τη ζωή τους και οι αγώνες τους δεν έρχονται σε βάρος των ζωών των άλλων. Είναι εκείνοι που πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους χωρίς να τους περισσεύει ευρώ, χωρίς να θέλουν να πληρώνει η κοινωνία τους αγώνες τους. Η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς είναι όλες και όλοι αυτοί που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και γι’ αυτούς είμαι εδώ. Γιατί δεσμεύομαι να παλέψω για κάθε οικογένεια, όπως παλεύω για την οικογένειά μου. Να αγωνιστώ για τη μεσαία τάξη, ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε σε μια οικογένεια από τη μεσαία τάξη και μεγαλώνει μια οικογένεια στην μεσαία τάξη.

Δεσμεύομαι να είμαι εδώ για τους ανθρώπους που έχουν ένσημα, γιατί για μένα η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη είναι η δουλειά μου και τα ένσημα που έχω στη ζωή μου. Δεσμεύομαι και για κάτι ακόμα. Να μην ξεχάσω ποτέ την παράταξή μας. Είμαστε εδώ, γιατί ανήκουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Πάντοτε, λοιπόν, κάθε αγώνας θα είναι για όλους τους Έλληνες. Θα έχει ως αφετηρία την ιδρυτική μας διακήρυξη. Δεσμεύομαι και για κάτι ακόμα όμως ως πιο νέος να μιλήσω και για εκείνους που νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται. Τους πιο νέους και στην ηλικία, αλλά και εκείνους που μπορεί να μην είναι τόσο νέοι, αλλά έχουν μια απόσταση από την πολιτική. Θέλω μέσα από αυτή την πορεία, όσα χρόνια ο κόσμος θέλει, να είμαι και εγώ εδώ στο Βόρειο τομέα ως βουλευτής, να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τον κύκλο των ανθρώπων που απευθυνόμαστε. Να μιλήσουμε σε περισσότερους», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Κλείνοντας θα σας πω δύο πράγματα που νομίζω τα ξέρετε για μένα. Πρώτον, δεν συμβιβάστηκα ποτέ για τους αγώνες που έδωσα στη δουλειά μου, στη ζωή μου, με εσάς, στη σχολή μου. Δεν μας ένοιαζε πόσο δύσκολο είναι αυτό που θα πετύχω. Μας ένοιαζε να αγωνιστούμε για αυτό και δεν κρύφτηκα ποτέ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε μια υποχρέωση αντιμετώπισης μιας τοξικότητας ένα χρόνο πριν. Στα πολύ δύσκολα, μαζί με άλλα στελέχη από τη Βουλή και την Κυβέρνηση, από το κόμμα, αντιμετωπίσαμε το μεγαλύτερο κύμα λαϊκισμού και την μεγαλύτερη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω ότι το γραφείο αυτό δεν είναι μόνο δικό μου γραφείο. Αυτό το γραφείο είναι δικό μας γραφείο. Σε αυτό το γραφείο θα μαζευόμαστε, σε αυτό το γραφείο θα λέμε τα δύσκολα. Σε αυτό το γραφείο θα πετύχουμε τις μεγαλύτερες νίκες. Γιατί; Γιατί μας αξίζουν περισσότερα και πρέπει να πάμε ψηλότερα, ψηλότερα για την Ελλάδα, ψηλότερα για την παράταξη, ψηλότερα για τις οικογένειες μας. Ψηλότερα για κάθε συμπολίτη μας. Ψηλότερα για όλους. Ξεκινάμε από εδώ και ένα χρόνο μετά να πανηγυρίσουμε άλλη μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Με σύνθημα «Ψηλότερα για όλους» ο Παύλος Μαρινάκης στις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες τόνισε, μεταξύ άλλων, την στήριξη της οικογένειας, τη θωράκιση της ασφάλειας στις γειτονιές και τη συνεχή αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Όπως υπογράμμισε, η στήριξη της μεσαίας τάξης και η διασφάλιση ακόμα περισσότερων ευκαιριών για τους νέους αποτελούν σταθερές επιλογές που δεν επιδέχονται εκπτώσεις.

«Ψηλότερα για την πατρίδα

Ψηλότερα για την οικογένεια

Ψηλότερα για την παράταξη

Ψηλότερα για το Βόρειο Τομέα

Ψηλότερα για όλους» τόνισε κλείνοντας την ομιλία του.

Μεταξύ αυτών που παραβρέθηκαν στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του κ. Μαρινάκη ήταν οι υπουργοί Κυρ. Πιερρακάκης, ‘Α. Γεωργιάδης, Κ. Χατζηδάκης, Ν. Παπαθανάσης, Κ. Τσιάρας, Μ.Χρυσοχοΐδης, Στ.Παπασταύρου, Γ. Κεφαλογιάννης, Τ. Θεοδωρικάκος και Ν.Κεραμέως, βουλευτές, ευρωβουλευτές κά.

