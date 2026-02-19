Ο «Dr. Doom» κατά του bitcoin – «Τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα»

Ο «Dr. Doom» είναι γνωστό ότι δεν είναι μεγάλος λάτρης των κρυπτονομισμάτων. Και στρέφεται ξανά κατά του bitcoin την ώρα που το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα καταγράφει σημαντική πτώση το τελευταίο διάστημα, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, γνωστός και ως Κασσάνδρα που συνήθως προβλέπει καταστροφές στις αγορές και την οικονομία, σε άρθρο του αναφέρθηκε στην πορεία του bitcoin υποστηρίζοντας ότι απέχει πολύ από το να γίνει ένα μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού. Το χαρακτήρισε μάλιστα «ψευδοκατηγορία των asset».

Το bitcoin, το οποίο εισήλθε σe bear market στα τέλη του περασμένου έτους, διαπραγματεύτηκε περίπου στα 67.400 δολάρια την Τετάρτη, έχοντας σημειώσει πτώση κατά 45% από το «ταβάνι» που έπιασε στα τέλη Οκτωβρίου.

«Το να θεωρούμε νόμισμα το bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο asset της αγοράς cryptο ήταν πάντα ψευδές. Δεν είναι ούτε λογιστική μονάδα, ούτε μέσο πληρωμής, ούτε σταθερό μέσο αποθήκευσης αξίας», έγραψε ο Ρουμπινί σε άρθρο για το Project Syndicate.

Ο Ρουμπινί, ο οποίος στο παρελθόν έxει δηλώσει ότι πιστεύει πως το bitcoin βρίσκεται «στη μητέρα όλων των φούσκων», επεσήμανε την πιθανή χρήση του κρυπτονομίσματος σε παράνομες συναλλαγές. Υποστήριξε επίσης ότι το κρυπτονόμισμα αποτελεί γενικά κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο ενσωματώνεται περαιτέρω στις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον νόμο GENIUS, που στοχεύει στη ρύθμιση των stablecoins, υποστηρίζοντας θα πρέπει να μείνει γνωστός ως ο «Νόμος για τους Απερίσκεπτους Ηλίθιους».

Η πίεση που ασκούν ορισμένοι παίκτες στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων να επιτρέψουν τις πληρωμές τόκων σε stablecoins θα μπορούσε να «υπονομεύσει περαιτέρω τα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος», πρόσθεσε.

«Έτσι, το μόνο που θα χρειαζόταν για να προκληθεί πανικός και να δούμε μαζικές αναλήψεις είναι μερικά ”κακά φιντάνια” στις ψευδο-φιλελεύθερες πολιτείες των ΗΠΑ να επενδύσουν λανθασμένα τα χρήματά τους ή να τοποθετήσουν τις καταθέσεις τους σε αδύναμους θεσμούς», εκτίμησε ο Ρουμπινί. «Πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και λίγα είναι τόσο σοβαρά ή τόσο ευαίσθητα», σημείωσε.

