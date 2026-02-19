Πάνω από 60% ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα – Ένας στους τρεις δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της κατοικίας του

Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ξεπερνά το 60%, με έναν στους δέκα να έχει στεγαστικό δάνειο και περίπου τους μισούς να έχουν εξοφλήσει πλήρως το ακίνητο στο οποίο διαμένουν, καθώς στην χώρα μας οι αγοραστές βασίζονται, κυρίως, σε ίδια κεφάλαια για την αγορά κατοικίας.

Οι Έλληνες αγοράζουν πάντως σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και όταν προχωρήσουν στην αγορά πρώτης κατοικίας λαμβάνουν βοήθεια από την οικογένεια.

Παράλληλα, ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας ενώ το 59% δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την πανευρωπαϊκή έρευνα European Housing Trend Report, που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης για το 2025.

Η έρευνα αποτυπώνει το επίπεδο ικανοποίησης των Ελλήνων από την κατοικία τους, τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και τη χρηματοδοτική τους συμπεριφορά, καθώς και τις οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη στεγαστική τους κατάσταση. Παράλληλα, καταγράφει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ηλικία απόκτησης πρώτης κατοικίας, τον ρόλο της οικογενειακής στήριξης και τις προθέσεις μετακίνησης εντός ή εκτός χώρας.

Η έρευνα

Αναλυτικότερα, η ικανοποίηση από την κατοικία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 66%, έναντι 68% το 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό του μέσου όρου του συνόλου των ιδιοκτητών στην Ευρώπη είναι 77%.

Πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα καθώς ανέρχεται στο 63% έναντι 69% της Ε.Ε, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 53% των Ελλήνων ιδιοκτητών έχουν εξοφλήσει πλήρως το σπίτι τους (Ευρώπη 47%) και μόνο το 10% έχει στεγαστικό δάνειο, έναντι 15% στο σύνολο της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι στην Ελλάδα οι αγοραστές βασίζονται, κυρίως, σε ίδια κεφάλαια.

Ωστόσο, περίπου ένας στους τρεις Έλληνες (27%) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας, έναντι 17% στο σύνολο των Ευρωπαίων, ενώ ακόμα περισσότεροι Έλληνες (34%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους λογαριασμούς ενέργειας (στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 16%). Επίσης, περίπου ένας στους δέκα (11%) ξοδεύει πάνω από το 50% του εισοδήματός του σε στέγαση και λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα στεγαστικής ικανοποίησης.

Οι οικονομικές αυτές πιέσεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, το 15% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι ζει με τους γονείς του (Ευρώπη: 12%) και το 59% αυτών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού. Επιπλέον, οι Έλληνες αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία, με μέσο όρο τα 35 έτη, σε σύγκριση με τα 31 έτη στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η οικογενειακή στήριξη, στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα εμφανής και όταν έρχεται η στιγμή για αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των ιδιοκτητών, το 31% των Ελλήνων έλαβαν κληρονομιά και το 38% χρηματικές δωρεές—ποσοστά υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (22% και 26% αντίστοιχα), ενώ το 25% των Ελλήνων (έναντι 41% στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι δεν συνέβαλε η οικογένειά τους σε αγορά κατοικίας.

Τέλος, ένας στους πέντε Έλληνες (20%) αναμένει να μετακομίσει μέσα στο 2026 και το 36% δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να μετακομίσει σε άλλη χώρα για καλύτερη ποιότητα ζωής.