Πού-επεκτείνεται-η-wolt-πέρα-από-το-delivery

Η Wolt παρουσίασε το Wolt Out, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να εξαργυρώνουν αποκλειστικές προσφορές σε φυσικά καταστήματα, όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπηρεσία ξεκινά πιλοτικά σε επιλεγμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με στόχο να στηρίξει την τοπική εστίαση και να ενισχύσει τη φυσική εμπειρία κατανάλωσης.

Το Wolt Out δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει πρόσθετη αξία τόσο στους καταναλωτές όσο και στους συνεργάτες της Wolt. Οι χρήστες απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια και ανταμοιβές, ενώ οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα σύγχρονο εργαλείο για να προσελκύσουν νέους πελάτες και να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα.

Πώς λειτουργεί

Επισημαίνεται πως η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: οι χρήστες εισέρχονται στην κατηγορία Wolt Out και, μέσα από τον χάρτη της εφαρμογής, εντοπίζουν τα διαθέσιμα καταστήματα και τις προσφορές τους. Επιλέγουν και αποθηκεύουν τις προσφορές που τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια επισκέπτονται το κατάστημα.

Εκεί, σαρώνουν το ειδικό QR code με την ένδειξη Wolt Out, βλέπουν τις αποθηκευμένες προσφορές του καταστήματος και τις εξαργυρώνουν επιτόπου, επιδεικνύοντας την οθόνη επιβεβαίωσης στο προσωπικό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συγκεντρώνουν αυτόματα πόντους (credits) για μελλοντικές αγορές.

Για παράδειγμα, περνώντας έξω από μια καφετέρια, μπορούν να σαρώσουν τον QR κωδικό της Wolt, να δουν μια προσφορά όπως «Δωρεάν cookie με καφέ», να την αποθηκεύσουν μέσα από την εφαρμογή και να την εξαργυρώσουν επιτόπου. Παράλληλα, θεματικές προκλήσεις ενθαρρύνουν τους χρήστες να επισκέπτονται νέα καταστήματα και να επιβραβεύονται για τη συχνή τους παρουσία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες όχι μόνο απολαμβάνουν άμεσες προσφορές, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε μια πιο διαδραστική εμπειρία επίσκεψης στα καταστήματα. Το Wolt Out σηματοδοτεί έτσι τη διεύρυνση του ρόλου της Wolt στο οικοσύστημα της εστίασης, επεκτείνοντας την παρουσία της πέρα από το delivery και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σύνδεσης μεταξύ καταναλωτών και τοπικών επιχειρήσεων.