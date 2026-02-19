«Πόλεμος» Κυρανάκη-Λυμπερόπουλου: «Τραμπούκοι απειλούν με ξύλο ταξιτζήδες» – «Ούτε η χούντα δεν λέει τέτοια»

Άγρια κόντρα με βαριές εκφράσεις ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του προέδρου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιου Λυμπερόπουλου για την απεργία των οδηγών ταξί.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Κυρανάκης κατήγγειλε μιλώντας ζωντανά στους «Αταίριαστους» ότι οδηγοί που δεν θέλουν να κάνουν απεργία απειλούνται από «τραμπούκους του Λυμπερόπουλου με ξύλο και βιαιοπραγίες», κάτι για το οποίο υπάρχουν και δημοσιευμένα βίντεο που να το αποδεικνύουν. «Πηγαίνουν μια σειρά από τραμπούκους του ΣΑΤΑ και απειλούν ταξιτζήδες που θέλουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Στην Αττική υπάρχουν 13.000 ταξί, ρωτήστε πόσοι από αυτούς θέλουν να απεργήσουν και ποιοι όχι», όπως είπε ο υπουργός.

«Οι συναντήσεις που έχουμε κάνει με τους απλούς ταξιτζήδες και τους έντιμους επαγγελματίες φέρνουν λύσεις, όπως αυτές που έχω στο νομοσχέδιο. Ό,τι συνάντηση έχουμε κάνει με τον Λυμπερόπουλο – 4 συνολικά – είναι πλήρως άκαρπες γιατί ο άνθρωπος είναι ένας τραμπούκος που λέει μονίμως ψέματα. Μας συκοφαντεί και δεν θέλει λύσεις, θέλει θόρυβο για τον εαυτό του. Έχει πολιτικές βλέψεις, τον ενδιαφέρει να υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα σας πει ο ίδιος με ποιον θέλει να κατέβει στις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Οι διάφοροι συνδικαλιστές τύπου Λυμπερόπουλου λένε πως καταστρέφονται. Μα πώς καταστρέφεσαι όταν έχεις άδειες αξίας 100.000 ευρώ κια τώρα έχεις 150.000, με τον τζίρο σου να έχει πολλαπλασιαστεί; Η άδεια ταξί έχει μεγαλύτερη τιμή μεταπώλησης από το 2019. Οι τζίροι των ταξιτζήδων ειδικά από την περίοδο των πολύ αστηρών αλκοτέστ, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτοί που εκπροσωπεί ο Λυμπερόπουλος δεν είναι ενοικιαστές – όπως το 80% των οδηγών στην Αθήνα – αλλά ιδιοκτήτες. Αυτοί εκμεταλλεύονται την άδεια, έχουν έναν εργαζόμενο του οποίου του ζητούν εξοντωτικά ποσά τύπου 900 ευρώ και του λένε να δουλεύει όσες ώρες χρειαστεί (12-14 ώρες), για να ξεπληρωθεί αυτό το ενοίκιο. Αυτά κάνουν όσοι εκπροσωπεί ο Λυμπερόπουλος. Ο κόσμος νομίζει ότι εκπροσωπεί τους οδηγούς, δεν ισχύει. Εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες, τους λεγόμενους «μαντράδες», αυτούς δηλαδή που έχουν πολλά οχήματα και πολλές άδειες».

Αντίδραση Λυμπερόπουλου: «Μας είπατε όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Θύμιου Λυμπερόπουλου, ο οποίος θέλησε να παρέμβει τηλεφωνικώς μετά τα όσα κατήγγειλε εις βάρος του ο κ. Κυρανάκης, τον οποίον κατηγόρησε με τη σειρά του πως εκπροσωπεί συμφέροντα μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών.

«Αυτά τα απαράδεκτα που λέει ο κ. Κυρανάκης εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εαυτό του. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα. Νόμισε ότι επειδή ελέγχει μικρό μέρος συνδικαλιστών, ότι ο κλάδος πειθαρχεί και θα επιβάλει νόμους δικτατορικούς που εξυπηρετούν μόνο τους ιδιώτες», δήλωσε αρχικά, επισημαίνοντας πως το νέο νομοσχέδιο που κατεβάζει είναι «κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα των ενοικιαζομένων ΙΧ εις βάρος της κοινωνίας. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν έχει υποχρεωθεί σε καμία χώρα της Ευρώπης».

«Μας είπατε όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα, ούτε ο Παπαδόπουλος και η Χούντα δεν τα έχει πει αυτά. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος».

«Την ίδια στιγμή που συνάδελφοί του απειλούνται με ξυλοδαρμούς, έχουμε τον κ. Λυμπερόπουλο να λέει να ανανεώνονται οι άδειες για όσους έχουν καταδικαστεί για ξυλοδαρμό και πλημμελήματα», απάντησε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός, διευκρινίζοντας σε τι πλαίσιο είχε αναφέρει ό,τι του καταλόγισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

sofokleous10.gr

