Ράλι 14% για την Air France – KLM μετά το ρεκόρ κερδοφορίας το 2025

Ρεκόρ στα λειτουργικά κέρδη κατέγραψε για το σύνολο του 2025 η Air France-KLM, με τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 14% στις συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο του Παρισιού.

Πιο αναλυτικά, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 306 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,19 δισ. ευρώ.

Για το 2026, η Air France-KLM εκτιμά πως η χωρητικότητά της θα αυξηθεί κατά 3% έως 5%, καθώς την αναμένει την ενσωμάτωση νέων αεροσκαφών στον στόλο της, ενώ το λειτουργικό της περιθώριο εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί σε πάνω από 8% έως το 2028.

«Οι εταιρείες μας μετέφεραν πάνω από 100 εκατ. επιβάτες και δημιούργησαν λειτουργικό αποτέλεσμα άνω των 2 δισ. ευρώ -κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπεν Σμιθ σε ανακοίνωσή του.

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 400 εκατ. ευρώ (472 εκατ. δολάρια) από το 2024 και είναι άνετα πάνω από τα 1,88 δισ. ευρώ σε κέρδη προ φόρων και τόκων που προέβλεπαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μετοχές της Air France-KLM ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 34% σε ετήσια βάση το 2025, καθώς ο όμιλος κατάφερε να μετριάσει τις προκλήσεις που προέκυψαν από τα αυξημένα εργατικά κόστη.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν δει αύξηση της ζήτησης για premium υπηρεσίες, παρά τη μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι. Οι προοπτικές για το 2026 έχουν αποδειχθεί σχετικά μέτριες καθώς οι οικονομικές ανησυχίες αφθονούν.