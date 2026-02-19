Ρωσία:-Αναμένεται-μείωση-50%-σε-ετήσια-βάση-τον-Φεβρουάριο-στα-έσοδα-από-πετρέλαιο-και-φυσικό-αέριο

Τα κρατικά έσοδα της Ρωσία από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται να μειωθούν σχεδόν στο μισό τον Φεβρουάριο, στα 410 δισεκατομμύρια ρούβλια (5,35 δισεκατομμύρια δολάρια) από τον ίδιο μήνα το 2025, λόγω του ισχυρότερου τοπικού νομίσματος και των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters την Πέμπτη.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για το Κρεμλίνο, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα πέμπτο των εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που έχουν εξαντληθεί από τις μεγάλες δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τη στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Οι υπολογισμοί του Reuters βασίζονται σε δεδομένα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, διύλισης και προμηθειών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Τα μηνιαία έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,1% από τον Ιανουάριο χάρη σε μια επιδότηση, γνωστή ως πληρωμή απόσβεσης, η οποία συνήθως καταβάλλεται στα διυλιστήρια πετρελαίου.

Στα 800 δισεκ. ρούβλια τα έσοδα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Ωστόσο, οι πετρελαϊκές εταιρείες θα πραγματοποιήσουν αυτόν τον μήνα μια αναμενόμενη πληρωμή 42 δισεκατομμυρίων ρουβλιών προς το κράτος, καθώς οι τιμές των καυσίμων καθιστούν λιγότερο επικερδή την πώληση καυσίμων στο εξωτερικό.

Τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αναμένεται να ανέλθουν σε 800 δισεκατομμύρια ρούβλια, μειωμένα από 1,56 τρισεκατομμύρια ρούβλια τους πρώτους δύο μήνες του 2025.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 8,92 τρισεκατομμυρίων ρούβλια από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου φέτος. Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2026 αναμένεται να ανέλθουν σε 40,283 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Πέρυσι, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 24% στα 8,48 τρισεκατομμύρια ρούβλια, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

- Reuters