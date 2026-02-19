Σιδηρόδρομος: «Παράθυρο» απεμπλοκής για το σημαντικό έργο «Νέα Καρβάλη – Τοξότες» των 200 εκατ. (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ);

Οι προσφυγές εμπλεκόμενων για τη «διαδρομή» και θέματα ασφαλείας. Ποιο είναι το project με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ποια η σημασία του.

«Παράθυρο» για απεμπλοκή των περιβαλλοντικών διαδικασιών και συνολικά της προώθησης του έργου φαίνεται να «ανοίγει» απόφαση του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το εθνικής σημασίας, όπως έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση, σιδηροδρομικό έργο «Νέα Καρβάλη – Τοξότες» και τη σύνδεσή του δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας, ύψους σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο, από καιρό, τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως πέρυσι είχε αναφέρει το -.

Το project είχε υπό μία έννοια «κολλήσει» σε προσφυγές ομίλων που έχουν εγκαταστάσεις από την περιοχή που προγραμματίζεται να περάσει η γραμμή, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις και να ξεκολλάει μέσω τροποποιήσεων ως προς την «διαδρομή» του, αναφορικά με θέματα ασφαλείας κ.α..

Αυτό τουλάχιστον «φωτογραφίζει» απόφαση του ΥΠΕΝ για «Ανάκληση της προσωρινής αναστολής της υπ’ αρ. 204098/31.12.2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΙ0-ΑΦΧ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου “Νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες, για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (Φίλιππος) στη Νέα Καρβάλη” και τροποποίηση της ίδιας ΑΕΠΟ για (α) την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό του έργου των διαφοροποιήσεων του Σταθμού Διαλογής που αφορούν σε μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων, με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς όρους και (β) την επικαιροποίηση του περιεχομένου της ΑΕΠΟ με βάση το νεότερο κανονιστικό πλαίσιο (αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών / Κινδύνου Πλημμύρας κ.ά.».

Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) 2021-2027», αφορά σε εργασίες για την κατασκευή της υποδομής, επιδομής και σταθμών/στάσεων για νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Ν. Καρβάλη – Τοξότες (περιοχή Ξάνθης), μήκους 32 χλμ. περίπου, καθώς και του κλάδου από Ν. Καρβάλη προς τον νέο εμπορευματικό λιμένα Καβάλας, μήκους 5,3 χλμ. περίπου. Με το έργο αυτό, επιτυγχάνεται η σύνδεση του νέου εμπορευματικού λιμένα Καβάλας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και η διασύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο των γειτονικών χωρών. Για την υλοποίηση του έργου εξασφαλίστηκε σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση, καθώς προβλέπεται να επιτρέψει τη λειτουργία εναλλακτικών διαδρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων (Διάδρομος ΒΒΑ – Baltic, Black, Aegean Seas και πρωτοβουλία 3Seas – Baltic, Black, Adriatic, με την επέκταση προς το Αιγαίο).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, υπήρξαν αντιδράσεις, αιτήσεις ακύρωσης της ΜΠΕ και προσφυγές (π.χ. στο ΣτΕ) από φορείς και εταιρείες όπως η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕLFE ΑΒΕΕ», η Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων Α.Ε. – ΕΝERGEAN OIL & GAS» (π.χ. ως προς το μέρος που στρέφεται κατά παράλειψης της καθ’ ης Διοίκησης να εγκρίνει ειδική μελέτη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του ειδικότερου ζητήματος της όδευσης τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής πλησίον του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής τάσης) κ.α..

Πριν φτάσουμε στην απόφαση του ΥΠΕΝ, προηγήθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, αποφάσεις και κινήσεις που σχετίζονταν με τη διερεύνηση των ζητημάτων ασφαλείας, εκτίμησης και αντιμετώπισης κινδύνων που προκύπτουν από τη γειτνίαση του έργου με τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασμάτων και με τον αγωγό φυσικού αερίου, μέχρι και το 0.12.2025 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ» με το οποίο κατατέθηκε έκθεση/μελέτη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Επιστήμης Υλικών (DICAM) του Πανεπιστημίου της Μπολόνια για την αξιολόγηση της μελέτης ασφαλείας του έργου «της σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης Τοξότες- Νέα Καρβάλη με το λιμάνι Φίλιππος Β’». Πριν από περίπου έναν μήνα, η Διεύθυνση Τεχνικής Ωρίμανσης και Υλοποίησης Μελετών της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ζήτησε να προχωρήσει η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή οποιαδήποτε πρόσθετο έργο κριθεί ότι απαιτείται να υλοποιηθεί κατά την κατασκευή στην κατεύθυνση περαιτέρω αύξησης της ασφάλειας τόσο του υπόψη έργου όσο και των όμορων σε αυτό εγκαταστάσεων, όπως (α) η μετατόπιση του Σταθμού Διαλογής ανατολικότερα, αυξάνοντας την απόσταση από την Β.Φ.Λ., (β) η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, όπου απαιτείται, εντός των ορίων της Β.Φ.Λ., (γ) η επέκταση του προστατευτικού τοίχους καθ’ ύψος ή/και κατά μήκος, (δ) η υλοποίηση επιπλέον μέτρων παθητικής προστασίας, κ.λπ..

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, «ο γενικός σχεδιασμός της μελέτης για τη σύνδεση του εμπορικού λιμένα Καβάλας ‘‘Φίλιππος’’ με το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει ως αρχή την όδευση σε νέα χάραξη με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές (ταχύτητα κίνησης, ευρείες ακτίνες καμπυλότητας, χαμηλές υψομετρικές κλίσεις κ.α.), ενώ ο βασικός σχεδιασμός του έργου με το τεχνικό αντικείμενο του (ήτοι επιλεγείσα λύση οδοποιίας με μηκοτομή και οριζοντιογραφία και τα όρια/ζώνη απαλλοτρίωσης), περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες και έργα για την κατασκευή και λειτουργία νέας μονής κανονικής γραμμής συνολικού μήκους 37 Km. περίπου («Νέα Καρβάλη – Τοξότες» μήκους 32 χλμ. περίπου, και γραμμή από Νέα Καρβάλη προς το νέο εμπορευματικό λιμένα Καβάλας μήκους 5,3 χλμ. περίπου).