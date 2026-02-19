Σύνοδος-για-το-ai-στην-Ινδία:-Χρειαζόμαστε-επειγόντως-κανόνες,-λέει-ο-Σαμ-Άλτμαν-της-openai

Στην ανάγκη να υπάρξουν κανόνες για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μετέχοντας στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής της Τεχνητής Νοημοσύνης που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

«Δεν λέω ότι δεν χρειαζόμαστε ρύθμιση ή προστασίες. Χρειαζόμαστε επειγόντως, όπως και για οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία με τέτοια δύναμη», σημείωσε ο Άλτμαν, προτείνοντας διεθνή συντονισμό, μέσω ενός οργανισμού αντίστοιχου με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

«Ο εκδημοκρατισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλίσουμε την ευημερία της ανθρωπότητας» συνέχισε ο επικεφαλής της OpenAI, «η συγκέντρωση της τεχνολογίας αυτής στα χέρια μιας μόνον επιχείρησης ή μιας μόνον χώρας θα μας οδηγούσε στην καταστροφή».

«Η τεχνολογία πάντα ανατρέπει την αγορά εργασίας, αλλά πάντα βρίσκουμε κάτι καινούργιο και καλύτερο να κάνουμε», σημείωσε επίσης ο Σαμ Άλτμαν, εξηγώντας ότι «τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν ένα τεστ για τον κόσμο καθώς η τεχνολογία αυτή προοδεύει με γρήγορο ρυθμό. Μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερη δύναμη, ή να συγκεντρώσουμε αυτήν τη δύναμη», εξήγησε.

«Το μέλλον του ΑΙ δεν μπορεί να αφεθεί στα καπρίτσια μερικών δισεκατομμυριούχων»

Νωρίτερα, ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησαν επίσης να υπάρξει εγγυημένη παγκόσμια πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και να ληφθούν μέτρα για να πλαισιωθεί η χρήση της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ανήκει σε όλους» και το μέλλον της δεν μπορεί να αφεθεί «στα καπρίτσια μερικών δισεκατομμυριούχων», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ενώπιον ηγετών και των επικεφαλής των πιο μεγάλων εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας στη σύνοδο, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ζήτησε επίσης η τεχνολογία αυτή να είναι «προσβάσιμη και συμπεριληπτική».

«Η Ευρώπη είναι ασφαλής χώρος»

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Ευρώπη, «ένας ασφαλής χώρος», είναι «αποφασισμένη να συνεχίσει να καθορίζει τους κανόνες του παιγνιδιού και να το πράττει με τους συμμάχους μας, όπως η Ινδία».

Όπως είπε ο Μακρόν, «η Ευρώπη δεν επικεντρώνεται τυφλά στη ρύθμιση. Η Ευρώπη είναι χώρος καινοτομίας και επενδύσεων, αλλά είναι ένας ασφαλής χώρος. Kαι οι ασφαλείς χώροι κερδίζουν μακροπρόθεσμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των κινδύνων για τα παιδιά. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα παιδιά μας να εκτίθενται στο διαδίκτυο σε ό,τι απαγορεύεται νομικά στον πραγματικό κόσμο», είπε ο Μακρόν. «Οι πλατφόρμες μας, οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν για να καταστήσουν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασφαλή χώρο. Γι’ αυτό στη Γαλλία ξεκινάμε διαδικασία για την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών.»

Η τέταρτη κατά σειρά σύνοδος κορυφής του Νέου Δελχί για την Τεχνητή Νοημοσύνη συγκεντρώνει γύρω από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι πολιτικούς ηγέτες και την αφρόκρεμα της τεχνολογίας με στόχο την κατάθεση απόψεων γύρω από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους κινδύνους που ενέχει αυτή.