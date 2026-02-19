Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον μουσικό και συνθέτη Χρύσανθο Μουζακίτη, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο.

Ο Χρύσανθος Μουζακίτης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1949 και από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι. Παρά την αναπηρία του (ήταν παράλυτος και στα δυο πόδια από πολύ μικρή ηλικία λόγω πολιομυελίτιδας), ανέπτυξε έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα από τα παιδικά του χρόνια.

Έκανε μουσικές σπουδές στο Εθνικό Ωδείο με μεγάλους μουσουργούς και παιδαγωγούς και παράλληλα συνέθετε τραγούδια, παίζοντας κιθάρα και φυσαρμόνικα. Το 1980 ίδρυσε το Εθνικό Ωδείο – παράρτημα Περιστερίου, αναλαμβάνοντας και την καλλιτεχνική διεύθυνση. Ήταν μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και άλλων πολιτιστικών φορέων.

Είχε συνθέσει έργα διαφόρων μορφών και τεχνοτροπιών, για μικρά και μεγάλα σύνολα, όπερα, μουσική για μπαλέτο, για θέατρο, για αρχαία τραγωδία, για χορωδίες και άλλα. Αφήνει πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο και για τη διδασκαλία της μουσικής.

Ο Χρύσανθος Μουζακίτης συνέβαλε καθοριστικά στην ηχογράφηση των τραγουδιών που έγραψαν, μελοποίησαν και τραγούδησαν νεολαίοι της ΚΝΕ ενάντια στη δικτατορία. Με τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, είχε ενεργή καλλιτεχνική συμμετοχή στα Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή.

Το 1978 μελοποίησε τον «Έμμετρο Ρίζο». Πρόκειται για στίχους που έγραφε στην ομώνυμη στήλη του «Ριζοσπάστη» ο Νίκος Οικονομίδης, Καισαριανιώτης αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, με το ψευδώνυμο «Ο Παλιός», μετά τη νόμιμη επανέκδοση της εφημερίδας το 1974.

Προς τιμήν της συνολικής προσφοράς του στο Κόμμα και στην ΚΝΕ, ο Χρύσανθος Μουζακίτης ήταν προσκεκλημένος και παραβρέθηκε στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τη νόμιμη επανέκδοση του Ριζοσπάστη» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ, η Διεύθυνση και η Συντακτική Επιτροπή του «Ριζοσπάστη» εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στη σύζυγό του Μάγκυ Μπαζίνη, στα παιδιά του και σε όλους τους οικείους του.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.