Το-κρίσιμο-τρίμηνο-για-τη-Μαρία-Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε πως το 70% του εγχειρήματος που ετοιμάζει είναι έτοιμο. Έχει αραιώσει τον τελευταίο καιρό τις συνεντεύξεις βλέποντας πως δεν κερδίζει πόντους. Μπορεί, όμως να γεννηθεί ένα νέο κόμμα μόνο μέσω αναρτήσεων; Δύσκολο. Είναι γεγονός πως η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών θα πρέπει να δοκιμαστεί μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πεδίο με έμπειρους πολιτικούς απέναντί της. Δεν κινείται εδώ και αρκετό καιρό μόνο στο ζήτημα των Τεμπών επιχειρώντας να εκφράσει ένα ευρύτερο ρεύμα δυσαρέσκειας των πολιτών. Κατά πόσο το ζήτημα των αμβλώσεων ή τα ελληνοτουρκικά είναι μέσα στο πλαίσιο που θα τις δώσει την ώθηση που επιθυμεί θα αποδειχτεί το επόμενο διάστημα, καθώς και από το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων που αναμένεται μέχρι τα τέλη του μήνα.

Η άνοδος της Μαρίας Καρυστιανού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία των υπολοίπων δυνάμεων της αντιπολίτευσης να πλησιάζουν τη Νέα Δημοκρατία και να κλείσουν τη μεγάλη «ψαλίδα» των τελευταίων ετών. Άπαντες περιμένουν αν η κ. Καρυστιανού με την παρουσίαση του προγράμματος βάλει τη «σφραγίδα» πως θα κινηθεί στην πιο δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος. Αυτό, βέβαια από τις τοποθετήσεις της έως τώρα έχει σχεδόν προεξοφληθεί, ωστόσο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα της και θα στελεχώσουν το νέο φορέα.

Στο χώρο της μειοψηφίας από τη Δεξιά έως την Αριστερά αναμένεται να υπάρξει μια απότομη μεταβολή των συσχετισμών τόσο από την είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Νέος «παίκτης» υπενθυμίζεται πως είναι και η Φωνή Λογικής. Οι διαχωριστικές γραμμές ήδη αρχίζουν να μπαίνουν με τον αντισυστημισμό να διεκδικεί ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής πίτας. Η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και η Νίκη έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θα μπορέσει να διατηρήσει το «γκελ» που έχει κάνει στην κοινωνία με τον αγώνα της μετά το δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά πολλούς το πρώτο τρίμηνο από την αναγγελία κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού είναι το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το κατά πόσο θα αντέξει τις πιέσεις που θα δεχθεί. Επιθυμεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, αλλά ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το νέο κόμμα Τσίπρα θα παραδώσουν έτσι απλά τα όπλα. Σε Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας υποδέχθηκαν με ανακούφιση τις τελευταίες τοποθετήσεις της, καθώς είδαν ότι το νέο κόμμα που θα συγκροτήσει είναι εκτός του «πεδίου βολής» τους. Όχι πως δεν θα τους προκαλέσει ζημιά, καθώς τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλουν να προσελκύσουν δυσαρεστημένους πολίτες που ψάχνουν πολιτική στέγη. Ακόμα και αν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να αποκλείσουν ούτε την αντισυστημική ούτε την αντισυμβατική ψήφο στην οποία η Μαρία Καρυστιανού δείχνει στις δημοσκοπήσεις να έχει σημαντικό προβάδισμα.

